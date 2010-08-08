مسئولان برای بهسازی اماکن فرهنگی و گردشگری فارس اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسین باقری در حاشیه بازدید از عمارت موجود در باغ دلگشای شیراز و مجموعه آرامگاه سعدی، توجه به امور فرهنگی و ارائه اطلاعات و بسته های فرهنگی به منظور آشنایی مردم با پیشینه و شناسنامه آثار گردشگری را ضروری دانست.

وی یادآور شد: مسئولین باید میراث فرهنگی را به عنوان تقویت کننده هویت ایرانی - اسلامی جامعه ارج نهاده و به این حوزه به عنوان صنعت پایه نگاه کنند.

همچنین عبدالله حسینی سرپرست معاونت عمرانی استانداری نیز که در این بازدید حضور داشت از توجه استاندار فارس به پتانسیلهای استان به ویژه در حوزه گردشگری خبر داد و گفت: هم اکنون پارک سرمایه گذاری توسط استاندار به منظور تسهیل در امور جذب سرمایه گذار ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: بابهره بردن از افراد زبده و کاردان، تمامی امور مربوط به سرمایه گذاران توسط این پارک در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود.

استان فارس دارای بیش از سه هزار اثر ثبت شده تاریخی است که بر این اساس حدود 30 درصد از آثار میراثی کشور را در خود جای داده است.