احمد نادعلیان، هنرمند محیطی و یکی از داوران جشنواره مجسمه‌های شنی بابلسر که برای اولین‌بار داوری در این جشنواره را پذیرفته بود، در مورد دلیل اعتراض خود نسبت به چگونگی قرائت هیئت داوران در مراسم اختتامیه به خبرنگار مهر گفت: هفته گذشته از مرکز هنرهای تجسمی به من اعلام شد که برای جشنواره مجسمه‌های شنی بابلسر از طرف انجمن هنرهای تجسمی به عنوان داور دعوت شده‌ام.

وی افزود: موضوع انتخاب داور سه روز قبل از داوری خیلی عجیب به نظر می‌رسید. روز پنج شنبه، 14 مرداد به اتفاق داور دیگر آقای کورش گلناری راهی بابلسر شدیم. تنها دلخوشی ما ملاقات هنرمندان بومی بود و اینکه بتوانیم زحمت هنرمندان میهمان را شاهد باشیم.

نادعلیان در مورد بیانیه هیئت داوران عنوان کرد: در طول داوری مسئولین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید داشتند که هیئت داوران بیانیه بدهد و خودمان آن را بخوانیم. جشنواره پر حاشیه بود و دشواریهای آن ناشی از شتابزدگی بود. کسی نبود در آن هوای شرجی یک لیوان آب به شما بدهد.

این هنرمند محیطی به اتفاقهایی که در این زمینه روی داد، اشاره کرد: بیانیه تنظیم شد. من، کورش گلناری وخانم پری نژاد موافق محتوای آن بودیم. قبل از هرچیز از عوامل موثر که منجر به این اتفاق شده بودند، تشکر شده بود و سعی کردیم در بیانیه به نواقص آن نیز اشاره کنیم که در آینده کمتر شاهد چنین وضعیتی باشیم. اما در زمان اختتامیه حضور نداشتیم و متوجه شدیم این بخش از بیانیه حذف شده است.

وی در ادامه گفت که جشنواره با عنوان بین‌المللی برگزار شده بود، بدون اینکه هنرمند خارجی اثری داشته باشد: در سطح شهر تبلیغات خوبی وجود داشت که جشنواره مجسمه‌های شنی در حال برگزاری است. جشنواره بین المللی معرفی شده بود. با حضور در محل جشنواره متوجه شدیم که هیچ هنرمند بین المللی در آنجا وجود ندارد.

نادعلیان سپس به بخش حذف شده بیانیه هیئت داوران که نواقص موجود را برای تداوم جشنواره اعلام کرده بود، اشاره کرد در آن آمده است: نبود یا فعال نبودن یک دبیرخانه دائمی در طول سال و شتابزدگی در برگزاری برنامه و عدم سیر منطقی موجب اختلال در فرایند انتخاب و داوری شد. هیئت داوران تاکید دارد در یک زمانبندی مناسب به این امر اقدام شود.

در ادامه متن حذف شده عنوان شده است: بدین وسیله هیات داوران تاکید دارد دستاورد موجود را یک واقعیت تلقی نمایند و در بقاء و حفظ آن تلاش بیشتری صورت گیرد. روند مدیریت کنونی جشنواره حتی شایسته میهمانان ملی نیست و بهتر است تلاش نمایند با بکارگیری جامعه هنری چه در سطح ملی و چه در سطح استانی، نه تنها در نام و عنوان بلکه در بستری قابل قبول میزبان واقعی هنرمندان بین المللی باشند.

ششمین جشنواره بین الملی مجسمه‌های شنی با معرفی برگزیدگان 15 مرداد به پایان رسید.

