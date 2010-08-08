  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۴۷

با انتشار بیانیه ای ؛

آمریکا درباره حمله به شهروندان غربی در عربستان هشدار داد

آمریکا درباره حمله به شهروندان غربی در عربستان هشدار داد

سفارت آمریکا در ریاض نسبت به احتمال حمله گروههای ناشناس به شهروندان غربی در عربستان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، سفارت آمریکا در بیانیه ای از احتمال حمله گروههای ناشناس در استان "القسیم" در مرکز عربستان به شهروندان کشورهای غربی خبر داد و گفت: ما اطلاعات معتبری را دریافت کردیم که نشان می دهد گروههای افراطی ناشناس در عربستان ممکن است در حال برنامه ریزی برای حمله به شهروندان غربی باشند که هم اکنون در القسیم زندگی می کنند.

در این بیانیه که بر روی وب سایت سفارت عربستان منتشر شده اعلام شده است که زمان و شیوه این حمله هنوز روشن نیست.

در این بیانیه همچنین از شهروندان آمریکایی خواسته شده است تا با احتیاط رفتار کنند و هشدارهای امنیتی را جدی بگیرند.

وزارت کشور عربستان هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است.

کد مطلب 1130043

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها