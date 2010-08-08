آمریکا درباره حمله به شهروندان غربی در عربستان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، سفارت آمریکا در بیانیه ای از احتمال حمله گروههای ناشناس در استان "القسیم" در مرکز عربستان به شهروندان کشورهای غربی خبر داد و گفت: ما اطلاعات معتبری را دریافت کردیم که نشان می دهد گروههای افراطی ناشناس در عربستان ممکن است در حال برنامه ریزی برای حمله به شهروندان غربی باشند که هم اکنون در القسیم زندگی می کنند.

در این بیانیه که بر روی وب سایت سفارت عربستان منتشر شده اعلام شده است که زمان و شیوه این حمله هنوز روشن نیست.

در این بیانیه همچنین از شهروندان آمریکایی خواسته شده است تا با احتیاط رفتار کنند و هشدارهای امنیتی را جدی بگیرند.

وزارت کشور عربستان هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است.