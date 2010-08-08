ارومیه ظرفیت برگزاری مسابقاتی با حضور 16 تیم بین المللی را ندارد

به خبرنگار مهر در ارومیه، سعید درخشنده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در صورتی که ارومیه دو سالن مجهز و بزرگ داشت، قطعا این شهر یکی از نامزدهای میزبانی برگزاری این مسابقه‌ها می‌شد، افزود: اما متاسفانه این شهر ظرفیت میزبانی 16 تیم بین‌المللی را ندارد و ما مجبور هستیم این مسابقه‌ها را در تهران برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه سال آینده ایران میزبان بزرگترین رویداد ورزشی چند سال اخیر خود خواهد بود، بیان داشت: تهران سال 2011 میزبان مسابقه‌های جام ملت‌های آسیا بوده که این امر برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

عضو کمیته‌ی برگزاری مسابقه‌های کنفدراسیون والیبال آسیا با اشاره به حضور بیش از هشت تماشاگر مشتاق در بازی فینال این دور از رقابتها، بیان داشت: دومین دوره مسابقه کاپ آسیا به میزبانی ارومیه بر اساس استانداردهای جهانی برگزار شد.

درخشنده با اشاره بهه اینکه متاسفانه با وجود تاکید به مسئولان استانی برگزاری این دور از رقابتها جهت فروش بلیط به اندازه ظرفیت سالن الغدیر ارومیه برای فینال این دوره از مسابقه‌ها، اظهار داشت: مدیرکل اداره تربیت بدنی آذربایجان غربی اعلام کرده بود که به اندازه ظرفیت ورزشگاه برای فینال این مسابقه‌ها بلیط فروخته خواهد شد اما با تماشاگرانی که به ورزشگاه آمده بودن این میزان با احتساب افراد بیرون ورزشگاه بیش از 9 هزار نفر بود.

وی با اشاره به حضور شرکت هشت تیم برتر آسیا در رقابتها، خاطرنشان کرد: در این مسابقه‌ها شاهد بودیم تیم ملی والیبال هندوستان با اینکه بیش از 10 روز تمرین نکرده بود، توانست نمایش خوبی ارائه داده و به مقام سوم این مسابقه‌ها برسد و این نشان از قدرت تیم‌های آسیایی است.

