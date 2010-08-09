رحمان سیفی‌آزاد، مدیر گروه نمایش و فیلم شبکه چهار در ارزیابی تبلیغات سریال‌های تلویزیونی و اینکه چرا در این باره عدالت رعایت نمی‌شود؟ به خبرنگار مهر گفت: نه، این طور نیست. طبق دستورالعمل معاونت سیما همه شبکه‌ها تبلیغ خوبی از آثار نمایشی تلویزیون نشان می‌دهند، حتی در شبکه‌ها برنامه‌های شبکه‌های دیگر نیز زیرنویس می‌شود. به نظرم این اقدام مثبت و در دیده شدن آثار تاثیر به سزایی دارد.

وی در ادامه افزود: قبلاً تیزر مناسبی برای پخش تله تئاترهای تلویزیونی پخش نمی‌شد، ولی در حال حاضر این کار هم انجام می‌شود، حتی برخی مجموعه‌های تلویزیونی که از شبکه‌های استانی تهران روی آنتن می‌رود از شبکه‌های سراسری هم پخش می‌شود تا بیشتر دیده شوند. من با این صحبت موافق نیستم که عدالت رعایت نمی‌شود، چرا که تیزرهای متنوع و خوبی از آثار نمایشی تلویزیون روی آنتن می‌رود.

مدیر گروه نمایش و فیلم شبکه چهار خاطرنشان ساخت: اگر می‌بینید برای برخی آثار تیزرهای متنوعی پخش نمی‌شود به کم کاری تهیه‌کنندگان برمی‌گردد، حتی برخی تهیه‌کنندگان قدیمی زیاد با تیزر موافق نیستند. در حالی که تیزر در ترغیب مخاطبان برای دیدن اثر موثر است.

سیفی‌آزاد اشاره کرد: حتی برخی تهیه‌کنندگان تعریف و درک درستی از ساخت تیزر ندارند و فکر می‌کنند باید خلاصه گویی در تیزر کنند. در حالی که خلاصه گویی جذابیت بصری برای مخاطب ندارند یا فکر می‌کنند فقط باید چند تصویر را کنار هم قرار دهند. تیزر یک کار تخصصی است و باید از سوی تهیه‌کنندگان مورد توجه قرار بگیرد تا به مدت یک تا دو دقیقه بهترین تبلیغ را برای اثرشان داشته باشند.

وی درباره گلایه برخی تهیه‌کنندگان و کارگردانان از اینکه برخی مدیران گروه‌های فیلم و سریال تمایلی برای پخش تیزرهایشان ندارند، توضیح داد: نه، اصلاً این طور نیست. مسلماً هر مدیری دوست دارد کارهایی که عرضه می‌کند به شکل صحیحی تبلیغ شوند تا کارنامه خوبی از خودش به جا بگذارد و مخاطبان را برای دیدن آثار نمایشی ترغیب کند. دفتر آقای ضرغامی برای فیلم‌های آخر هفته یک تبلیغ مناسب تهیه می‌کند و از همه شبکه‌های مختلف بارها روی آنتن می‌رود.

مدیر گروه نمایش و فیلم شبکه چهار درباره اینکه چرا در شبکه چهار با اینکه بارها وعده پخش مجدد سریال "روزگار قریب" داده شده، هنوز روی آنتن این شبکه نرفته، توضیح داد: شبکه چهار سعی می‌کند سریال‌های فاخر را پخش کند، اما با یک فاصله زمانی تا برای مخاطبان هم جذابیت داشته باشد. ممکن است اگر همزمان یا به فاصله کوتاهی پخش کنیم این شائبه پیش بیاید که چون تلویزیون دست‌اش خالی است، سریالی را تکرار کرده است.