اینترنت پرسرعت ملاک توسعه است نه دایل آپ / از 95 درصد اینترنت محرومیم

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به شاخص ای بین المللی در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: در بحث موبایل و تلفن ثابت ملاک سنجش تغییری نکرده و میزان استفاده کاربران از این فناوریها مبنای ضریب نفوذ محسوب می شود اما در حوزه فناوری اطلاعات و به ویژه اینترنت شاخصها نسبت به گسترش تکنولوژی تغییر می یابند به طوریکه در حال حاضر ضریب نفوذ اینترنت هر کشور از میزان دسترسی افراد به باند پهن محاسبه می شود.

وی با بیان اینکه تعداد کاربرانی که به اینترنت دسترسی داشته باشند دیگر معیار ضریب نفوذ اینترنت و توسعه یافتگی کشورها محسوب نمی شود اضافه کرد: تعداد کاربران اینترنت پرسرعت ایران در حد چند صد هزار نفر است که در این شاخص در رتبه بسیار پایینی قرار داریم.

معتمدی تاکید کرد: به نظر می رسد از لحاظ تعداد کاربر، حدود 20 تا 25 میلیون نفر در کشور از اینترنت استفاده می کنند اما باید توجه داشت که دیگر تعداد کاربر اینترنت، ملاک توسعه یافتگی نیست.

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه رتبه کشور ما در دسترسی اینترنت پرسرعت در دنیا بسیار پایین است ادامه داد: دسترسی به اینترنت در ایران با محدودیت هایی مواجه است که این امر استفاده از کاربردهای مطلوب فناوریها را غیرممکن می سازد.

دکتر معتمدی با بیان اینکه هم اکنون دسترسی به اینترنت با سرعت 16 مگابیت بر ثانیه در کشورهای منطقه ممکن شده است به مهر گفت: در کشور ما محدودیت اینترنت با سرعت بیشتر از 128 کیلوبیت در ثانیه، امکان ارائه و بهره برداری از ابتدایی ترین خدمات را غیرممکن ساخته است.

به اعتقاد عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در استفاده از کاربردهای فناوری اطلاعات بسیار عقب تر از دیگر کشورها در حال حرکت هستیم به نحوی که در کشور ما حتی 5 درصد کاربردهایی که در دنیا از اینترنت استفاده می شود به کار نمی آید و به همین دلیل در رده بندی جهانی از نظر ابزارهای الکترونیکی و کاربردهای اینترنت رتبه خوبی را نتوانسته ایم به خود اختصاص دهیم.

وی گفت: سازمانها و مجامع بین المللی در مشخص کردن شاخصها از مسئولان داخلی اطلاعات دریافت می کنند، پس معیارها و سطح اندازه گیری کشورها کاملا مورد استناد بوده و به هیج وجه معنای غرض ورزی برای آن کاربردی ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت هشتم با بیان اینکه مشکل موجود در ورود تکنولوژی به کشور ما مربوط به عدم استفاده از ظرفیت ها نسبت به سرمایه گذاری های انجام شده است اضافه کرد: زمانی می توان از ظرفیت های ایجاد شده استفاده کرد که محدودیت های دسترسی به باند پهن برداشته شود.