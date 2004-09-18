يك ديپلمات عرب در گفتگو با مهر مطرح كرد : تعطيلي 3 روزه شورا نشانه قدرت و صحت عملكرد ايران است/ احتمال ارائه پيش نويس قطعنامه در ماه نوامبر توسط غير متعهدها

نفر دوم هيات يك كشور عربي در شوراي حكام كه بدليل اينكه از طرف كشورش حق مصاحبه ندارد خواستار عدم ذكر نام خود شد ، به خبرنگار اعزامي مهر به وين افزود: چنين وضعيتي سابقه نداشته و عدم تشكيل پي در پي جلسه و ادامه رايزني ها با گروه غير متعهد ها كه همچنان بر اصلاحيه ثبت شده خود اصرار مي ورزد ، نشان از آن دارد كه اروپا و آمريكا از راي نياوردن نظرشان در صورت تشكيل جلسه در وضع فعلي بيمناك هستند.

وي افزود: در صورت راي گيري كشور ما به موضع غير متعهد ها راي خواهد داد. و باتوجه به قوي بودن اعتراضات به قطعنامه اروپا به خاطر مغايرت بخشهايي از آن با مقررات آژانس به راي كشاندن قطعنامه در وضع فعلي ريسك بزرگي براي اين كشورها و ايالات متحده خواهد بود.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر كه در چنين وضعي آيا خود بخود زمينه پيشنهاد قطعنامه در ماه نوامبر از سوي غير متعهد ها فراهم نخواهد شد گفت: اين احتمال به شرط راي آوردن اصلاحيه غير متعهد ها قوي تر خواهد شد.

لازم به ذكر است رايزني هاي پشت پرده اكنون در اتاق هاي جنب محل جلسه برقرار است و هنوز خبر جديدي بدست نيامده است. گروه نم نيز جلسه جديدي تشكيل داده است.



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