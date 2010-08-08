به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مهدی اسلام پناه روز یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین گقت: در پانزدهمین سفر ستاد تسهیل امور و پشتیبانی و شهرکهای صنعتی به استان قزوین از نزدیک با مشکلات واحدهای صنعتی این استان آشنا شدیم.
مسئول دبیرخانه ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی اضافه کرد: ستاد تسهیل امور با پیشنهاد رئیس جمهور تشکیل شده و با داشتن چهار عضو هیئت دولت، بیش از 9 بانک عامل و بانک مرکزی، عضویت نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، کار و امور اجتماعی و رفاه برای حبل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی راهکار ارائه و اقدام می کند و تصمیمهای ستاد برای تمام دستگاههای عضو لازمالاجرا است.
وی عنوان داشت: این ستاد با داشتن اختیار قانونی برای تسریع در حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی اعم از خرد و کلان تلاش می کند و روزهای شنبه هر هفته این ستاد عازم یک استان و یا شهرک صنعتی بزرگ در کشور میشود تا از نزدیک با مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی آشنا شود.
قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و نساجی وزارت صنایع و معادن گفت: مشکل کارگران زخم کهنهای بر پیکره استان صنعتی و بزرگ قزوین است.
به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مهدی اسلام پناه روز یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین گقت: در پانزدهمین سفر ستاد تسهیل امور و پشتیبانی و شهرکهای صنعتی به استان قزوین از نزدیک با مشکلات واحدهای صنعتی این استان آشنا شدیم.
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