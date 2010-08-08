به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مهدی اسلام ‌پناه روز یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین گقت: در پانزدهمین سفر ستاد تسهیل امور و پشتیبانی و شهرک‌های صنعتی به استان قزوین از نزدیک با مشکلات واحدهای صنعتی این استان آشنا شدیم.



مسئول دبیرخانه ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی اضافه کرد: ستاد تسهیل امور با پیشنهاد رئیس جمهور تشکیل شده و با داشتن چهار عضو هیئت دولت، بیش از 9 بانک عامل و بانک مرکزی، عضویت نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، کار و امور اجتماعی و رفاه برای حبل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی راهکار ارائه و اقدام می کند و تصمیم‌های ستاد برای تمام دستگاه‌های عضو لازم‌الاجرا است.



وی عنوان داشت: این ستاد با داشتن اختیار قانونی برای تسریع در حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی اعم از خرد و کلان تلاش می کند و روزهای شنبه هر هفته این ستاد عازم یک استان و یا شهرک صنعتی بزرگ در کشور می‌شود تا از نزدیک با مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی آشنا شود.

وی با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی در قزوین تصریح کرد: مشکلات کارگری استان موضوع جدیدی نبود و زخم کهنه‌ ای بر پیکره استان صنعتی و بزرگ قزوین است، هر چند واحدهای نیمه بیمار صنعتی و تولیدی در استان مانند یک بیمار اورژانسی در جامعه بزرگ قلمداد می‌شوند.

مسئول دبیرخانه ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی تأکید کرد: برخی از واحدهایی که درگیر مشکلات هستند بدون برنامه نیروی زیادی جذب کرده اند و امروز دچار مشکل شده اند.

وی گفت: با اعلام حضور نمایندگان ستاد در استان قزوین در مجموع 850 واحد صنعتی در پرتال سایت تسهیل امور ثبت نام کردند و بیش از 466 مصوبه توسط همکاران ما در سیستم نرم ‌افزاری ثبت شد و تعداد زیادی نیز مصوب شده است.

مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و نساجی وزارت صنایع و معادن گفت: ستاد تسهیل در پنج کارگروه، کار خود را آغاز کرده که کارگروه امور بانکی و تسهیلات بیشترین مراجعه کننده را دارد.

وی یادآور شد: کارگروه امور بانکی با تقسیم شدن به 9 میز کاری موضوعات واحدها جزء به جزء بررسی می‌ شود و مصم هستیم که هیچ صاحب واحدی برای حل مشکل ناراضی کارگروه را ترک نکند.

اسلام ‌پناه اظهار داشت: در کارگروه بانکی استان بیش از 565 تقاضا با زیرفصل‌های مختلف ارائه شده و دبیرخانه ستاد تسهیل امور با توجه به 15 سفر استانی و همچنین سفرهای دور سوم هیئت دولت با هفت موضوع کلان و 60 زیرموضوع برخورد کرده که معوقات بانکی، استمحال و مشکوک‌الوصول بودن تسهیلات مهمترین آنها یوده است.

وی اضافه کرد: در سال 88 دولت و وزارت صنایع با درک مشکلات واحدها در یک تصمیم انقلابی با استمحال دو مرحله ای بدهی بیش از 6 هزار و 700 واحد گام مهمی در حل مشکلات این واحدها برداشتند.

مسئول دبیرخانه ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی با اشاره به واحدهای مشکل‌دار تأکید کرد: ما بحث‌های کارگری دایر بر این نمی‌دانیم یک واحد صنعتی بحرانی است بلکه می‌توانیم اینگونه تعبیر کنیم که این واحد صنعتی

دچار نابسامانی ساختاری شده است و از بحران هزاران تعریف وجود دارد.

در این جلسه رستم محرمی مدیرعامل صنایع ساعت ‌سازی ایران زیماک با اشاره به مشکلات این واحد صنعتی بیان داشت: با سرمایه‌ گذاری کلان انجام شده در شهرک صنعتی البرز امروز با مشکلات زیادی مواجهیم که باید با کمک مسئولان حل شود.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد از جمعیت 75 میلیونی ایران حدود 15 میلیون نفر ساعت نمی‌بندند و در مجموع در کشور به سالانه 9 میلیون عدد ساعت نیازمندیم در حالی که فقط در سال گذشته بیش از 15 میلیارد دلار ارز برای خرید ساعت از کشور خارج شده است.

محرمی تصریح کرد: در حالیکه سازنده ساعت هستیم اجازه می دهیم از دیگر کشورها ساعت وارد کشور و با تیلبغات گسترده برای کالاهای بیگانه به تولیدات داخلی آسیب می زنیم.

وی اظهار امیدواری کرد با جمایت اصولی از تولید کنندگان داخلی زمینه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی بیشتر در کشور فراهم شود.