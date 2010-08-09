صنعت کاشی به اندازه نفت برای کشور سودآوری دارد

علی بلوچی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به وضعیت صنعت کاشی در اصفهان اظهار داشت: کارخانه کاشی اصفهان با ظرفیت تولید 5/12 میلیون متر مکعب در کشور بالاترین سهم تولید کاشی دیوار را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بحث رقابت در زمینه صنعت کاشی در کشور بسیار بالا رفته ، بیان داشت: رقابت ‌پذیری در بازار کنونی با افزایش تولید امکان‌پذیر است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: افزایش صادرات از مباحث مهمی است که باید در نظر گرفته شود و شناورتر کردن ارز و یا جوایز صادراتی سبب افزایش صادرات می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از راه‌های افزایش صادرات بحث مالیات‌های شرکت‌ها است که باید دولت نیز در این مورد تمهیدات ویژه‌ای را انجام دهد، گفت: قابل توجیه بودن و ارائه قیمت مناسب سبب افزایش صادرات می‌شود.

بلوچی افزود: شرکت‌های داخلی باید با افزایش کیفیت محصولات خود بتوانند جوابگوی نیاز کشورهای دیگر در مورد کالاهای صادراتی باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود پنج شرکت داخلی در زمینه کاشی در حال فعالیت است که می‌تواند جوابگوی نیاز خارجیان باشد، گفت: بحث مباحث فنی، بازرگانی و استاندارد بودن محصولات نیز در مورد صادرات بسیار دارای اهمیت است.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه کشور ایران در گذشته از نظر میزان تولید کاشی رتبه هفتم را در جهان دشته بیان داشت: با توجه به تغییرات به وجود آمده در حال حاضر رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به کشورهای عراق، افغانستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان صادرات کاشی داریم، افزود: یکی از موارد مورد توجه که باید در زمینه صادرات کاشی و سرامیک در نظر گرفت حضور خود محصولات کاشی و سرامیک در کشور مورد توجه است.

بلوچی با بیان اینکه صنعت کاشی و سرامیک می‌تواند به اندازه نفت برای کشور سودآوری داشته باشد گفت: 90 درصد مواد اولیه این محصولات در کشور تولید می‌شود و ارزبری این صنعت نیز پایین است.

صنعت کاشی دارای ارزش افزوده زیادی است

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه ارزش افزوده‌ای که در صنعت کاشی وجود دارد در هیچ صنعت دیگری امکان‌پذیر نیست، ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که بنا به نیازی که در جامعه ایجاد شده و این تنوع خریداران را نیز به سمت تنوع و نوآوری می‌کشاند.

وی در مورد صادرات به کشورهای دیگر گفت: فرهنگ صادرات از موارد مورد توجه است و اینکه نیاز داریم در این مورد صادرات را به سمت کشورهایی سوق دهیم که اجناس ما را به قیمت می‌خرند.

بلوچی با انتقاد از اینکه صادرات به کشوری همچون عراق که محصول ما را چهار دلار زیر قیمت خریداری می‌کند نیست، اظهار داشت: درصدد هستیم که در زمینه صادرات بر روی کشورهای اروپایی و به ویژه آفریقایی که ساخت و ساخت در آن زیاد است تلاش کنیم.

وی با اشاره به وضعیت صنایع در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها خاطر نشان کرد: این طرح به گونه‌ای است که هر کس دیگری نیز در کشور باشد آن را اجرا می‌کند و چاره ای جز اجرای ان نیست و کسانی توانایی فعالیت در صنعت را دارند که خود را با این سیستم وفق دهند.