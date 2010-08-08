مسجد پایگاه نمایش یکپارچگی مسلمانان علیه کفر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه 17 مرداد در هشتمین همایش گرامیداشت مساجد در ساختمان قدیم مجلس با بیان اینکه حداقل دو نقش را باید به نقشهای دیگر مساجد اضافه کنیم، گفت: یکی از مهمترین نقشهای مسجد تمرین ولایت است. همه خوبیها در مسجد است اما اگر امام را از مسجد برداریم دیگر چیزی برای مسجد جز یک ساختمان باقی نخواهد ماند. آن که به مسجد نور می‌دهد و همه قوا را مجتمع می کند امام مسجد است.

وی نقش دیگر مسجد را جاری ساختن منویات امام در جامعه عنوان کرد و افزود: متصل کردن آحاد مردم به امام هستی و از طرفی دیگر جاری ساختن برنامه‌های امام تحت اداره جامعه دو نقش اساسی و کلیدی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه قرآن بدون مفسر آسمانی موجب اختلاف در جامعه خواهد بود، گفت: مگر می‌شود جهان را با هزار تفسیر از قرآن اداره کرد و یا مگر می‌شود عدالت را با هزار تفسیر از قرآن در جامعه پیاده کرد. اینها نشدنی است و نیازمند یک تفسیر واحد است. چه کسی غیر از آنکه متصل به آسمان است می‌تواند این کار را انجام دهد.

به گفته وی اگر می‌خواهیم یک جامعه متعال داشته باشیم باید به نقش مسجد توجه ویژه‌ای بنماییم.

ابراهیمی: مسجد پایگاه نمایش یکپارچگی مسلمانان در مقابل کفر و منافقان است

حجت الاسلام حسین ابراهیمی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد نیز در این همایش کارکردهای مساجد را بیشمار عنوان کرد و افزود: مسجد پایگاه عبادت و یاد خدا و معنویت و آرامش، جهاد فکری و تعلیم و تربیت، وحدت مسلمانان و نمایش یکپارچگی مقابل کفار و منافقان است.

وی اطلاع رسانی را از کارکردها و رسالتهای مساجد عنوان کرد و یادآور شد: امروز به برکت دولت دین‌محور و ولایت‌محور، حوزه‌ دین از توان بالایی برخوردار شده است.

ابراهیمی احیای نقش تربیتی و آموزشی مساجد را از اهداف برگزاری این همایش دو روزه عنوان کرد و افزود: اتخاذ ئ دستیابی به تدابیر و راهکارهای مناسب برای جذب اقشار مختلف مردم به مساجد و راهکارهای تعامل بین صاحبنظران و اندیشمندان اسلامی در گردهمایی‌ها و اجتماعات مساجد نیز از دیگر اهداف برگزاری این همایش است .

به گزارش مهر، همایش امسال در چهار محور اصلی با عنوانهای همت مضاعف کار مضاعف، مساجد و فرهنگ دینی، مساجد و بصیرت و مساجد؛ جهان اسلام و قدس برگزار می شود .

مفهوم شناسی و تبیین علمی همت مضاعف و کار مضاعف، بررسی آسیب شناسی سستی و کم کاری و آثار آن، نقش مساجد در ایجاد و رشد بصیرت و نقش مساجد در اتحاد ملل مسلمان نیز از موضوعات پیش بینی شده برای طرح در همایش هستند .

نقش مساجد در رشد و تعالی فرهنگ پیشرفت و عدالت، تبیین عرصه های همت مضاعف و کار مضاعف برای زن مسلمان، مساجد و ظلم ستیزی ، نقش مساجد در شناخت و مقابله با انحرافات فکری و سیاسی در جامعه و نقش مساجد در تحکیم بنیان خانواده نیز برخی دیگر از موضوعات همایش عنوان شده اند .

محل برگزاری همایش امسال ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی اعلام شده است .

15 تا 21 مرداد نیز هفته گرامیداشت مساجد است که طی آن به بهداشت مساجد به منظور استقبال از ماه پرفیض و برکت رمضان توجه خاص مبذول می شود .

21 آگوست (30 مرداد) سالروز به آتش کشیده شدن مسجدالاقصی روز جهانی مسجد است که امسال بدلیل تقارن با ماه مبارک رمضان(10 رمضان) مراسم روز و هفته مساجد زودتر برگزار می شوند .