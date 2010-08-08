سه سرباز ترکیه در نتیجه حمله پ.ک.ک کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، امروز یکشنبه در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده ای توسط حزب کارگران کردستان موسوم به (پ.ک.ک) در جنوب شرقی ترکیه سه سرباز این کشور کشته شدند.

این بمب کنار جاده ای که از راه دور هدایت می شد، در مسیر ولایت ماردین منفجر شد. در نتیجه انفجار این بمب دو سربار ترک در همان لحظه کشته شدند و سرباز سوم نیز به دلیل جراحات زیاد وارده بر بدن خود درگذشت.

همچنین در پی افزایش درگیریها میان نیروهای امنیتی و نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) دولت ترکیه از استخدام 500 هزار سرباز حرفه ای برای افزایش قابلیت ارتش در مناطق مرزی خبر داده است.

خاطرنشان می شود که نیروهای پ ک ک که گفته می شود از سوی موساد حمایت می شوند اخیرا بر تحرکات خود در ترکیه افزوده اند. این گروه جدایی طلب اخیرا تهدید کرده بود که درگیری ها را به تمام شهرهای ترکیه انتقال خواهد داد.

حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پ ک ک که توسط آنکارا و بسیاری دیگر از کشورها یک گروه تروریست به حساب می آید از سال 1984 خواستار حاکمیت مستقل بر جنوب شرقی ترکیه بوده است.