فاز نخست ترک تهران در وزارت راه آغاز شد/ جزئیات انتقال ترابری از تهران

عبدالعلی صاحب محمدی در گفتگو با مهر از آغاز فاز یک انتقال شرکتها و سازمانهای زیر مجموعه وزارت راه و ترابری از تهران به دیگر شهرستانها خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ابلاغی دولت، وزارت راه در دو محور انتقال نیروها و انتقال سازمانهای و شرکتهای تابعه موضوع را پیگیری می کند.

وی افزود: براساس تسهیلات اعلام شده از سوی دولت برای افرادی که بخواهند از تهران خارج شوند، تعدادی از کارکنان این وزارتخانه علاقه خود برای رفتن به دیگر شهرستانها را اعلام کرده اند.

رئیس کارگروه ویژه انتقال زیرمجموعه های وزارت راه و ترابری از تهران به شهرهای دیگر، تعداد افرادی که تقاضای خروج از تهران را داده اند، 1700 نفر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر پرونده های این افراد در حال پیگیری و سیر مراحل انتقال است، همچنین حکم انتقال برخی از آنها نیز صادر شده است.

صاحب محمدی اظهار داشت: دو دسته از کارکنان درخواست انتقال داشتند؛ یکی کارکنان رسمی و پیمانی و دسته دیگر کارکنان مشمول قانون کار که این دسته شامل قانون انتقال نمی شوند.

وی ادامه داد: حکم افرادی که مشمول قانون انتقال هستند در حال سیر مراحل صدور حکم است، ضمن اینکه پیگیری برای دریافت قانون به نحوی که کارکنان تابع قانون کار نیز مشمول انتقال شوند، جریان دارد.

رئیس کارگروه ویژه انتقال زیرمجموعه های وزارت راه و ترابری از تهران به دیگر شهرها در ادامه به خارج کردن شرکتها و سازمانهای زیر مجموعه وزارت راه به عنوان مرحله بعدی انتقال اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه انتقال کامل شرکتها و سازمانها به لحاظ مختلف نیاز به صرف وقت و کار بیشتری دارد، این کار زمان بیشتری به طول خواهد انجامید.

وی از راهکاری برای خارج کردن زیر مجموعه های وزارت راه و ترابری سخن گفت و تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با به کار بردن تمهیدات ویژ،ه شرایطی را در استانها به وجود آوریم که خود به خود وظایف زیرمجموعه ها منتقل شده و در نتیجه این سازمانها و شرکتها با کمترین هزینه و با سرعت مناسب‌تر منتقل شوند.

معاون وزیر راه و ترابری در خصوص زمان نهایی شدن این برنامه اظهار داشت: این فرایندی است که کارکنان، سازمان و شرکتها، استانها در سه گوشه آن هستند و هماهنگی بین آنها نیاز به صرف وقت دارد. بنابراین نمی توان گفت این کار چه زمانی به اتمام می‌رسد ولی می توان اعلام کرد از هم اکنون کار آغاز شده است.

وی در خصوص شرکتهای و سازمانهایی که باید منتقل شوند، اظهار داشت: هنوز نتیجه قطعی مشخص نشده است و در صورت تصویب، اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش مهر، وزیر راه و ترابری در تاریخ 11 ماه جاری از انتقال زیرمجموعه های وزارت راه ترابری ظرف مدت 30 روز از شهر تهران به دیگر شهرها خبر داده بود.

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت فرودگاه‌های کشور و آزمایشگاه فنی و مکانیک از جمله شرکتهایی زیرمجموعه وزارت راه و ترابری هستند که باید تهران را ترک کنند.