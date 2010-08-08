خبرنگاران راه شکوفایی دانش و توسعه پایدار کشور را فراهم می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترعبدالله جاسبی در پیام تبریک خود تعیین روز خبرنگار را یادآور خبرنگار آزاده و شهید محمود صارمی و پاسداشت مقام و منزلت خبرنگار دانست و این روز را فرصتی برای قدرشناسی از خدمات موثر و تلاش‌های بی‌وقفه و خستگی ناپذیر جامعه خبرنگاران کوشا و مسئولیت‌پذیر کشورعنوان کرد.

وی در این پیام آورده است: بدون تردید، انتقال آگاهانه و صحیح واقعیت ها و اطلاعات از سوی خبرنگاران به عنوان طلیعه داران عرصه اطلاع رسانی به افکار عمومی منجر به ارتقای آگاهی، دانش و بینش مخاطبان می شود.

جاسبی در بخش دیگری از این پیام آورده است، خبرنگاران پرتلاش و فداکار در مسیر ایفای وظایف قانونی در حیطه اطلاع رسانی همواره با تعهد و بصیرت، بر مدار انصاف و اخلاق حرکت کرده و راه شکوفایی دانش و توسعه پایدار کشور را فراهم می سازند.

رئیس دانشگاه آزاد در ادامه با بیان اینکه امروز، میهن اسلامی‌مان در آستانه جهش علمی قرار گرفته و شایسته است تا تحولات مهم و پیشرفت‌های چشمگیر علمی و پژوهشی کشور‌مان به افکار عمومی عرضه شود، ابراز امیدواری کرد که قداست و حرمت قلم و حریم حرفه خبرنگاری روز به روز در جامعه از اعتبار و منزلت بیشتری برخوردار شود.

جاسبی در این پیام، روز خبرنگار روز حق طلبی و پاسداشت قلم را به همه خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، صاحبان اندیشه و قلم و فعالان عرصه خبر و اطلاع‌رسانی صمیمانه تبریک و تهنیت گفته و برای همه خبرنگاران شریف میهن اسلامی‌مان که در اعتلاء بخشی فرهنگ پرباردینی، صیانت از ارزشهای انقلاب و پایبندی به مولفه‌های اطلاع‌رسانی با نگرش دقیق و بینش عمیق فعالیت می‌ کند، از حضرت حق آرزوی توفیقات مستمر و خدمت صادقانه به میهن اسلامی و ملت عزیزمان مسألت کرده است.