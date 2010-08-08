معماری ایرانی و اسلامی در ساخت مسکن در گلستان رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه مشترک اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان در علی آباد افزود: ساخت و ساز مسکن یکی از پویاترین بخش های اقتصادی هر جامعه به شمار می رود و به صورت مستقیم و غیرمستقیم با ده ها شغل در ارتباط است و درست انجام دادن این مهم، حمایت از سرمایه ملی و موجب حفظ اشتغال می شود.

وی اظهار داشت: انجمنهای صنفی انبوه سازان مسکن نخست می توانند یک رابطه صحیح و منطقی بین مردم، نهادها و سازمانهای دولتی و قشرهای از جامعه که درگیر ساخت و ساز مسکن هستند ایجاد کنند و در جهت ارتقاء فرهنگ سازی صحیح نقش موثری داشته باشند و از انجمن های صنفی در تدوین قوانین اظهار نظر شود.

نوروزی گفت: پتانسیل قوی انجمن های صنفی انبوه سازان در زمینه آموزش پیمانکاران و تربیت کارگران ماهر موجب احداث ساختمانهای منطبق با قوانین و مقررات و استانداردها و استفاده از فناوری های نوین در ساخت و سازها می شود.



وی از انجمنهای صنفی انبوه سازان خواست نسبت به تشکیل و تقویت کمیسیون های تخصصی از جمله کمیسیون های تحقیقات، حقوقی، آموزشی، فنی و شهرسازی و فناوری اقدام کند.



مرکز تحقیقات بهداشت کار شمال کشور در گلستان راه اندازی می شود

مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان گفت: مرکز منطقه ای تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار شمال کشور تا سه ماه آینده در استان گلستان شروع به فعالیت می کند.



نوروزی گفت: این مرکز با گرایش و رویکرد آموزش کارگران جهت ارتقاء فرهنگ ایمنی در جامعه کارگری و کارفرمایی و ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشت واحدهای تولیدی و صنعتی از نظر عوامل زیان آور موجود در محیط کار که شامل شناسایی ارزشیابی اندازه گیری و کنترل این عوامل هستند فعالیت می کند.

وی اظهار داشت: ابن مرکز در حفظ و صیانت از نیروهای انسانی در بخش های مختلف کشاورزی و صنعتی استان های شمال کشور مؤثر است.

وی گفت: این مرکز توسط هیئت وزیران در دور دوم سفر رئیس جمهور به استان گلستان به تصویب رسید و در آینده ای نه چندان دور فعالیت خود را آغاز می کند.