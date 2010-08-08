مسعود ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزو.ین اظهار داشت: عملیات طرح خاکورزی از سال 76 با اجرای 20 هزار هکتار در استان قزوین آغاز شده و در سال زراعی 87 ـ 88 این میزان به 600 هکتار در محصولات پاییزه گندم، جو و محصولات بهاره ذرت و خربزه اجرا شد.
وی افزود: هم اکنون چهار هزار هکتار از اراضی استان قزوین زیرپوشش این طرح قرار گرفته است و پیشبینی میشود در سال زراعی آینده این میزان به هفت هزار هکتار برسد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: برای اجرای طرح عملیات خاکورزی 3 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته که به متقاضیان اجرای این طرح واگذار میشود.
وی گفت:عملیات خاک ورزی که راهکاری برای حفظ، افزایش و پایداری محصولات کشاورزی بشمار می رود جدیدترین روشهای کشت محصولات است که با اجرای این طرح تردد وسایل و ادوات کشاورزی در مزارع به حداقل میرسد.
ربانی خاطر نشان کرد: پایداری تولید، افزایش ذخیره سازی رطوبت زیر خاک، کاهش فرسایش خاک، بهبود ساختمان خاک، کاهش هزینههای تولید و مصرف سوخت، کاهش زمان آماده سازی و افزایش تحمل به خشکی در گیاهان از مزیتهای
استفاده این طرح است.
وی هزینه یک هکتار خاک ورزی حفاظتی را 900 هزار ریال اعلام کرد و اظهار داشت: این در حالیست که این هزینه ها در روشهای مرسوم یک میلیون و 950 هزار ریال است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تأکید بر استقبال خوب کشاورزان از اجرای این طرح گفت: از دید بهره برداران یکی از مهمترین عوامل موثر در اجرای این طرح کاهش زمان آماده سازی بر اثر کاهش تعداد عملیات است.
وی با اشاره به اجرای طرح کشت مستقیم (بدون عملیات خاکورزی) در محصولات گندم و جو استان قزوین افزود: در این طرح عملیات کاشت بدون اجرای عملیات خاکورزی با استفاده از دستگاه کشت مستقیم پس از برداشت اجرا شد.
ربانی اظهار داشت: از مزایای اجرای این طرح صرفهجویی در زمان آماده سازی زمین و جلوگیری از تأخیر در کاشت گندم و جو، کاهش فشردگی خاک بر اثر جلوگیری از تردد بیمورد ادوات خاکورزی، افزایش میزان حاصلخیزی خاک و پایداری تولید بر اثر حفظ بقایای گیاهی، حفظ رطوبت موجود در خاک بر اثر عدم جابهجایی لایههای خاک مزرعه و کاهش مصرف انرژی به ویژه سوخت در اثر کاهش تردد تراکتور است.
وی یادآور شد: اجرای این روش در همه جا توصیه نمیشود و شرایط خاصی دارد ولی روشی است که میتواند پاسخگوی کشاورزانی که کشت پشت سر هم دارند، باشد.
استان قزوین دارای 480 هزار هکتار اراضی کشاورزی است که در آن سالانه بیش از سه میلیون تن محصولات زراعی و باغی تولید میشود.
نظر شما