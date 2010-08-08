200 واحد مسکونی در قالب مسکن مهر ویژه خبرنگاران کرجی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران در دهکده ورزشی چهارباغ اظهار داشت: بحث خبر، نشر و مطبوعات و در مجموع قلم موضوعی است که از اهمیت بالایی در تعالیم قرآنی برخوردار است، قلم از گذشته تا کنون از زمان صدر اسلام تاثیرگذار بوده است.

فرماندار کرج خاطرنشان کرد: امید، علم و حفظ استقلال از سفارشات رهبری است که باید خبرنگاران نیز آنرا سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی ادامه داد: کار در اعماق اندیشه ائمه و پیامبران و در واقع اطلاع رسانی در بطن کار خبرنگاری قرار دارد و به واسطه سربازان قلم اسلام جهانی می شود.

این مسئول ادامه داد: جایگاه خبرنگار از جایگاه ویژه ای برخودار است اما امید می رود این قشر به زودی جایگاه واقعی خود را جامعه پیدا کند.

فرهادی عنوان دااشت: در سطح شهرستان و استان به رغم حضور نشریات قدرتمند، این نشریات با کمترین آسیب و غرض ورزی مشغول فعالیت هستند و این مسئله فرصت خوبی است تا بیش از پیش برای رشد نشریات برنامه ریزی شود.

وی خاطرنشان کرد: شکل گیری خانه مطبوعات گامی بزرگ در عرصه مطبوعات و رسانه های کرج است که با استان شدن البرز این مهم محقق می شود.

فرماندار ویژه کرج عنوان کرد: هیچ مشکلی برای شکل گیری رسمی خانه مطبوعات در کرج وجود ندارد و دنبال گرفتن مصوبه دولت برای کمک به خانه مطبوعات کرج هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اتاق فکر فرماندار ویژه کرج، مطبوعات هستند، افزود: خبرنگاران با مکاتبات، تماسها و تعاملات خود بازوان فکری فرمانداری هستند که گاهی اطلاع رسانی به موقع همین افراد هنگام وقوع حوادث مهم در شهر پیگیری به موقع فرمانداری را به دنبال داشته است.

فرهادی یادآور شد: خبرنگاران جوان باید آموزش ببینند زیرا آموزشهای مداوم برای خبرنگاران می توانداشتباهات و خطاها را به حداقل برساند.

وی گفت: برگزاری کارگاههای آموزشی در خارج از شهر از سوی فرمانداری حمایت می شود همچنین قرار است به 50 نفر از خبرنگاران وام تعلق گیرد.

فرماندار ویژه کرج با مثبت ارزیابی کردن اقدامات صورت گرفته در بخش تعاونی مسکن خبرنگاران ، گفت: قرار است مجموعه 200 واحدی مسکن مهر ویژه خبرنگاران در شهر جدید هشتگرد ایجاد شود و این موضوع با راه اندازی مترو به شهر جدید هشتگرد دغدغه ایاب و ذهاب را نیز نخواهد داشت.

وی با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس جمهوری در جمع خبرنگاران گفت: امید می رود خبرنگارانی که به واسطه شکایت دولت گرفتار هستند مشکلاتشان برطرف شود.