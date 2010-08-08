17 میلیارد تومان اعتبار فرهنگی به استان زنجان اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید شاه آبادی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان افزود: بودجه برنامه محور است و نه دستگاه محور، بنابراین هر چه طرح های ارائه شده جذاب تر، عملیاتی تر و قابل دفاع تر باشد، در جذب بودجه موفق تر خواهند بود. وی افزود: از این میزان بودجه، 17 میلیارد تومان به استان زنجان اختصاص می یابد و در صورت قوی بودن بدنه کارشناسی اداره کل ارشاد استان در معرفی طرح ها و همچنین اجماع عمومی مدیران نسبت به اهمیت این طرح ها، شاهد اتفاقات مطلوبی در این استان خواهیم بود. شاه آبادی در ادامه سیاست معاونت هنری وزارت ارشاد در حوزه تئاتر را حمایت از اجراهای عمومی اعلام کرد و گفت: در ضمن اینکه برای تمام جشنواره ها و فعالیتهای مربوط به تئاتر ارزش قائلیم، ولی حمایت از اجراهای عمومی در کانون توجه ما قرار دارد و اجراهای عمومی تئاتر در استانها توسط انجمن هنرهای نمایشی و با تأیید مدیرکل حمایت خواهد شد

معاون وزیر ارشاد با تاکید بر اینکه باید بخشی از کارها و فعالیت هایی که در استانها قابل انجام است به طور جدی بررسی شود و نتیجه سیاست های تمرکززدایی در استانها ملموس باشد افزود: باید در ضمن انجام فعالیتها و کارهای معلوم و تفکیک شده، نگاه جامعی نیز به حوزه فرهنگ و هنر استان داشته باشیم و این حوزه را از یک منظر بالاتر مورد بررسی قرار دهیم.

شاه آبادی افزود: باید ماحصل فعالیتهای اداره کل ارشاد استان و میزان تأثیرگذاری آن در حوزه فرهنگ و هنر کشور را بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه همه فعالیت های هنرمندان، متأثر از اقدامات مدیران دولتی است، افزود: ادارات ارشاد استان ها وظیفه دارند که بسترهای لازم را برای هنرمندان جهت خلق آثار هنری فراهم نمایند.

معاون وزیر ارشاد با اشاره به اینکه تمام انتظارات و مشکلات به بودجه ها و اعتبارات دولتی ربط داده می شود افزود: باید برای کاهش موانع تلاش کنیم و با همین اعتبارات موجود، فضایی را فراهم نماییم که هنرمندان بتوانند استفاده مطلوبی از آن ببرند.

شاه آبادی افزود: وزارت ارشاد از یک سو با حجم زیاد انتظارات و نیاز هنری جامعه مواجه هستیم و از سوی دیگر محدودیت ها اجازه رسیدن کامل به اهداف را به ما نمی دهد. در این شرایط ادارات ارشاد استان ها، موظفند بسیاری از مأموریت ها را خودشان به انجام برسانند.

وی با بیان اینکه هیچ اثر هنری ماندگار نخواهد بود مگر اینکه دغدغه مردم باشد و مردم از آن استقبال کنند گفت: زمانیکه مردم با حضور و تشویق خود از آثار هنری حمایت کنند، آرام آرام به نقطه ای می رسیم که مجموعه فعالیتهای هنری توسط هنرمندان هر استان شکل گیرد.

شاه آبادی افزود: در حال حاضر و در وضعیت فعلی، خود ادارات ارشاد باید برای انسجام فعالیتهای هنری پیشتاز باشند ولی کم کم باید به سمتی حرکت کنیم که میزان حضور و تأثیر هنرمندان در این فعالیتها افزایش و میزان دخالت ادارات ارشاد کاهش یابد.