شرایط شرکت شاغلین آموزش و پرورش در دوره کاردانی مراکز تربیت معلم

به گزارش خبرنگار مهر، این سازمان داشتن حکم کارگزینی مبنی بر استخدام رسمی و یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش در زمان ثب تنام آزمون سراسری، دریافت فرم موافقتنامه کتبی (فرم معلم ) از اداره آموزش و پرورش محل خدمت براساس شرایط و ضوابط ادامه تحصیل فرهنگیان قبل از ثبت نام در آزمون، دارا بودن دیپلم کامل نظام قدیم متوسطه یا گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و عدم اشتغال به تحصیل در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی و ... (اعم از پیوسته و یا ناپیوست ه ) در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی در زمان ثبت نام و شروع به تحصیل و طول تحصیل را برخی شرایط ویژه شاغلین رسمی و یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد.

دارندگان مدرک کاردانی یا کارشناسی و بالاتر مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان نیستند و چنانچه آمار پذیرفته شدگان در رشته های تحصیلی مراکز تربیت معلم به حد نصاب لازم برای تشکیل کلاس نرسد قبولی این افراد در آزمون

باطل تلقی می شود.

در گزینش رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان در مراکز تربیت معلم، همانند سایر رشته های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس مصوبه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور، حدنصاب نمره اعمال خواهد شد.

محل تحصیل پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان، مراکز تربیت معلم مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و کلیه رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان در گروه های آزمایشی ذیربط، مخصوص شاغلین رسمی و یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش است و سایر داوطلبان اعم از قراردادی، حق التدریس، آزاد و... مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی ویژه فرهنگیان نبوده و در صورت انتخاب و قبولی در هر یک از رشته های تحصیلی قبولی آنها باطل اعلام می شود و مجاز به شرکت در آزمون سراسری سال بعد نیز نخواهند بود.

علاوه بر شرایط و ضوابط اختصاصی ذکر شده، رعایت شرایط عمومی و سایر ضوابط کلی مندرج در دفترچه راهنمای انتخبا رشته که کلیه داوطلبان ملزم به رعایت آن هستند، برای فرهنگیان نیز الزامی است.

سازمان سنجش اعلام کرد: با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان دولت مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی نیستند لذا فرهنگیان ضمن انجام خدمت ادامه تحصیل خواهند داد.