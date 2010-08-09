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۱۸ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۱۲

همایش روزجهانی فلسفه(21)

استراسون: گفتگوی فیلسوفان شرق و غرب موضوعی تاریخی است

استراسون: گفتگوی فیلسوفان شرق و غرب موضوعی تاریخی است

استاد فلسفه دانشگاه ردینگ با اشاره به اینکه گفتگو میان فیلسوفان شرق و غرب بحث تازه و جدیدی نیست، گفت: فیلسوفان شرق و غرب در طول تاریخ در مورد اصول مختلفی گفتگو داشته‌اند که از 2500 سال پیش تا کنون در مورد مسائل فلسفی مختلف جریان داشته است.

دکتر گلن استراسون استاد فلسفه دانشگاه ردینگ انگلستان در مورد موضوع همایش روز جهانی فلسفه "نظر و عمل" که در ایران برگزار می‌شود و اینکه این موضوع تا چه اندازه می‌تواند پیوند دهنده فلسفه شرق و غرب باشد در حالی که فلسفه شرق عملگرایی بیشتری در مقابل فلسفه غرب دارد به خبرنگار مهر گفت: بی تردید موضوع نظر و عمل یکی از موضوعاتی است که می‌تواند منجر به تعمیق گفتگوها میان فلاسفه شرق و غرب شود.

مؤلف کتاب "آزادی و باور" در ادامه یادآور شد: موضوع گفتگو میان فیلسوفان شرق و غرب بحث تازه و نویی نیست و این گفتگو را می‌توان در تاریخ اندیشه پیگیری و رد آنرا در طول تاریخ جستجو کرد.

وی تصریح کرد: فیلسوفان شرق و غرب در طول تاریخ  در مورد اصول گوناگونی گفتگو داشته‌اند و این گفتگو همواره در مورد موضوعات مختلف و اصول فلسفی مختلف جریان داشته است.

مؤلف "واقعیت ذهنی" در ادامه گفت: گفتگو میان فیلسوفان شرق و غرب در مورد اصول و بنیانهای فلسفه را می‌توان از 2500 سال پیش تا کنون دنبال کرد.

استاد پیشین دانشگاه آکسفورد در پایان تصریح کرد: در دوران یونان باستان فیلسوفان شرق و غرب با یکدیگر گفتگو داشتند و این گفتگو در طول تاریخ تداوم داشته است.

کد مطلب 1130119

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