استراسون: گفتگوی فیلسوفان شرق و غرب موضوعی تاریخی است

دکتر گلن استراسون استاد فلسفه دانشگاه ردینگ انگلستان در مورد موضوع همایش روز جهانی فلسفه "نظر و عمل" که در ایران برگزار میشود و اینکه این موضوع تا چه اندازه میتواند پیوند دهنده فلسفه شرق و غرب باشد در حالی که فلسفه شرق عملگرایی بیشتری در مقابل فلسفه غرب دارد به خبرنگار مهر گفت: بی تردید موضوع نظر و عمل یکی از موضوعاتی است که میتواند منجر به تعمیق گفتگوها میان فلاسفه شرق و غرب شود.
مؤلف کتاب "آزادی و باور" در ادامه یادآور شد: موضوع گفتگو میان فیلسوفان شرق و غرب بحث تازه و نویی نیست و این گفتگو را میتوان در تاریخ اندیشه پیگیری و رد آنرا در طول تاریخ جستجو کرد.
وی تصریح کرد: فیلسوفان شرق و غرب در طول تاریخ در مورد اصول گوناگونی گفتگو داشتهاند و این گفتگو همواره در مورد موضوعات مختلف و اصول فلسفی مختلف جریان داشته است.
مؤلف "واقعیت ذهنی" در ادامه گفت: گفتگو میان فیلسوفان شرق و غرب در مورد اصول و بنیانهای فلسفه را میتوان از 2500 سال پیش تا کنون دنبال کرد.
استاد پیشین دانشگاه آکسفورد در پایان تصریح کرد: در دوران یونان باستان فیلسوفان شرق و غرب با یکدیگر گفتگو داشتند و این گفتگو در طول تاریخ تداوم داشته است.
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