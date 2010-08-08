به گزارش خبرگزاری مهر، دراین نشست علاوه بر نویسنده کتاب، سید شهرام شکیبا نیز حضور خواهد یافت.
"اتول نامه" دربردارنده شعرها و مطالب نوشته شده بر ماشینهاست که طی 8 سال جمع آوری شده و سه هزار بیت و عبارت را شامل می شود.
اتولنامه" گوشهای از فرهنگ عامیانه یا زبان عامیانه مردم ایران است که بخشی از فرهنگ و زبان روزمره مردم کوچه و بازار محسوب میشود و واژهها، عبارتها، اشعار، مثلها و متلها، پند و اندرزها و آداب و رسوم روزانه آنها را در خود جای میدهد.
نوشتههای روی ماشینها در کتاب "اتولنامه" در بخشهای "آغازنامه"، "نیایشنامه"، " عشقنامه"، "طنزنامه"، "شورنامه"، پندنامه"، "گلهنامه" و "فرنگینامه" گرد آمدهاست.
علاقه مندان برای شرکت در این برنامه می توانند ساعت 17 به سالن اندیشه شماره 2 حوزه هنری به نشانی خیابان حافظ، تقاطع سمیه مراجعه کنند.
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