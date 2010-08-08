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۱۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۱۳

"اتول‌نامه" در نشست "دگرخند" بررسی می‌شود

"اتول‌نامه" در نشست "دگرخند" بررسی می‌شود

کتاب "اتول نامه، فرهنگ ماشین نوشته‌ها در ایران" نوشته سید جمال هادیان زواره در سی و ششمین نشست نقد کتاب "دگر خند" فردا دوشنبه 18 مرداد بررسی می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، دراین نشست علاوه بر نویسنده کتاب، سید شهرام شکیبا  نیز حضور خواهد یافت.

"اتول نامه" دربردارنده شعرها و مطالب نوشته شده بر ماشینهاست که طی 8 سال جمع آوری شده و سه هزار بیت و عبارت را شامل می شود.

اتول‌نامه" گوشه‌ای از فرهنگ عامیانه یا زبان عامیانه مردم ایران است که بخشی از فرهنگ و زبان روزمره مردم کوچه و بازار محسوب می‌شود و واژه‌ها، عبارتها، اشعار، مثلها و متلها، پند و اندرزها و آداب و رسوم روزانه آنها را در خود جای می‌دهد.

نوشته‌های روی ماشینها در کتاب "اتول‌نامه" در بخشهای "آغازنامه"، "نیایش‌نامه"، " عشقنامه"، "طنزنامه"، "شورنامه"، پندنامه"، "گله‌نامه" و "فرنگی‌نامه" گرد آمده‌است.

علاقه مندان برای شرکت در این برنامه می توانند  ساعت 17 به سالن اندیشه شماره 2 حوزه هنری به نشانی خیابان حافظ، تقاطع سمیه مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1130120

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