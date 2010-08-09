ذخیره سازی گندم خریداری شده از کشاورزان زنجانی رو به رشد است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز خالقی صبح دوشنبه در جلسه ستاد خرید گندم افزود: در استان زنجان با تمهیداتی از جمله افزایش مراکز خرید تا 200 درصد، افزایش ساعات کار در برخی از مراکز خرید به صورت سه شیفت، تحویل و ذخیره سازی مناسبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین بیش از 94 درصد بهای گندم خریداری شده پرداخت شده و مابقی در حال ثبت حساب جام بانک ملت است.

خالقی با اشاره به اینکه خرید نقدی گندم به دلیل حجم بالای خرید، دوره گسترده زمانی و میزان گردش مالی از جمله بزرگترین پروژه های ملی خرید کالای کشاورزی است، ادامه داد: باتوجه به اینکه در آموزه های فرهنگی و دینی پرداخت دسترنج اشخاص و افراد قبل از پایان کارشان توصیه شده است دولت عدالت محور با استقرار سامانه پرداخت نقدی گندم از سالهای گذشته مدت واریز پول به حساب کشاورزان را به 24 ساعت کاهش داده است.

خالقی ادامه داد: امسال نیز با افزایش نزولات آسمانی شاهد رشد تولید گندم بوده ایم و سرعت عمل وزارت بازرگانی در جهت تامین نقدینگی برای پرداخت بهای گندم خریداری شده قابل تقدیر است.

مدیرعامل شرکت غله زنجان افزود: پرداخت به موقع موجب تکریم و احترام کشاورزان گندمکار، افزایش ضریب امنیت غذایی و به تبع آن امنیت روانی جامعه، ایجاد امید و آرامش و نشاط در کشاورز گندمکار، سوق دادن بخش تولید و کشاورزی کشور به سمت تولید کمی و کیفی بیشتر و افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی را به همراه دارد.