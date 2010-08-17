زمین بیمارستان آبسرد رفع معارض شد

سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه معارضین و زمین خواران بسیاری از اراضی ملی شهرستان دماوند را در سیطره خود گرفتار کرده اند.

این مسئول پیرامون موانع موجود در مسیر احداث بیمارستان آبسرد گفت: طرح احداث بیمارستانی در ضلع جنوبی و کناره بلوار ورودی شهر آبسرد پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت.

وی ادامه داد: در خصوص ساخت و اتمام این بیمارستان اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان نیز در نظر گرفته شد اما زمین محل احداث این مرکز درمانی با مانع همیشگی این شهرستان، یعنی معارضین مواجه گشت که البته این معارضین این بار از مدراک مستند و کاملی برخوردار نبودند.

حسینی در تشریح مراحل پیگیری مشکل مذکور عنوان کرد: در راستای رفع این معضل چندین نشست با حضور مسئولین محلی برگزار شد و نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در آخرین اظهار نظر از برطرف شدن این مانع مهم خبر داد.

رئیس شورای شهر آبسرد از آغاز به کار احداث این بیمارستان در سال جاری خبر داد و افزود: بیمارستان آبسرد با گذر از مانع معارضین طی سال جاری فاز اول مرحله عملیاتی خود را آغاز خواهد کرد.

آبسرد با جمعیتی بالغ بر 13 هزار نفر از شهرهای شمال شرق استان تهران و شهرستان دماوند است. آب و هوای مناسب این منطقه باعث افزایش جمعیتی چهار برابری در فصول گرم می شود.