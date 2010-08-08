علم و دانش پشتوانه نظام است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی ظهر یکشنبه در دیدار رئیس و جمعی از معاونان جهاد دانشگاهی واحد استان قم طی سخنانی ضمن گرامیداشت 16 مردادماه و فرارسیدن 30 امین سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی گفت: درحقیقت علم و فناوری، پشتوانه اصلی نظام و امری ارزشمند است.
وی با تأکید بر اینکه باید بر روی علم و دانش سرمایهگذاری بیشتری صورت پذیرد افزود: جهاد دانشگاهی باید همچنان از تجربیات افرادی که بعد از طی 30 سال خدمت دراین نهاد بازنشسته میشوند نیز استفاده کند.
سعیدی تأکید کرد: حضور این افراد در مجموعه باعث ایجاد روحیه امید در جوانانی میشود که وارد این نهاد شدهاند و آنها میتوانند با استفاده از تجربیات این افراد بهتر و بیشتر به کار خود ادامه دهند.
وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای جهاد دانشگاهی واحد استان قم اظهار داشت: در برخی از موارد پس از یک روند صعودی امکان دارد آن دستگاه و یا نهاد دچار رکود شود.
حجت الاسلام سعیدی این امر را یک زنگ خطر عنوان کرد و بیان داشت: عدم تشویق، غرور، سستی و عوامل دیگر موجبات ایجاد رکود را فراهم میکنند.
امام جمعه قم با تأکید بر اینکه با آسیب شناسیهای لازم باید از رکود در دستگاهها و نهادها جلوگیری شود عنوان کرد: این رکود یکی از خطراتی است که جوامع را تهدید میکند و موجبات یأس در آنها را نیز فراهم میکند که باید با توسل به معنویت و انجام امور برای رضای خدا با یأس و رکودی که امکان دارد ایجاد شود مبارزه کرد.
وی در پایان دستاوردهای جهاد دانشگاهی واحد استان قم را ارزشمند عنوان و بیان کرد: دست آوردهای و پیشرفتهای کنونی موجبات آسایش آیندگان و مباحات آنها خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم علم و دانش را موجب ارتقای کشور در صحنه جهانی و پشتوانه نظام عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی ظهر یکشنبه در دیدار رئیس و جمعی از معاونان جهاد دانشگاهی واحد استان قم طی سخنانی ضمن گرامیداشت 16 مردادماه و فرارسیدن 30 امین سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی گفت: درحقیقت علم و فناوری، پشتوانه اصلی نظام و امری ارزشمند است.
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