به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه فیلم سینمایی "میلاد" بر اساس طرحی از مانی مجد نوشته شده است و بازنویسی نهایی آن بزودی آغاز می شود. "میلاد" نام موقت این فیلمنامه است و محمد کمالی‌پور تهیه کنندگی آن را بر عهده دارد. پس ازبه پایان رسیدن نگارش نهایی و اقدام برای دریافت پروانه ساخت فیلمبرداری "میلاد" آغاز می‌شود.

این فیلم درامی اجتماعی است و در ژانر کودک ساخته می شود. "میلاد" از جلوه های ویژه کامپوتری بسیاری بهره می برد و قرار است برای اکران در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر آماده نمایش شود. کارگردان این فیلم طی هفته آینده مشخص می‌شود.

فیلم سینمایی "شرط اول" به تهیه کنندگی محمد کمالی پور و به کارگردانی مسعود اطیابی با بازی اکبر عبدی، کامبیز دیرباز، الناز شاکردوست، سیروس گرجستانی، نگار فروزنده و ... هم اکنون در نوبت اکران قرار دارد.

