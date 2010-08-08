130 خبرنگار در خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم برزگداشت مقام خبرنگار، به فعالیت شش ساله خانه مطبوعات در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این دفتر 220 نفر عضو دارد که از این تعداد160 نفر فعال در عرصه خبر و اطلاع رسانی هستند.

محمدحسین جعفری با اشاره به تشکیل پرونده برای 138 خانوار خبرنگاران استان جهت دریافت سهام عدالت طی سال گذشته، بیان کرد: از این تعداد برای 91 نفر دعوتنامه ارسال شده است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران استان در زمره نجیب ‌ترین اهالی خبر در سطح کشور محسوب می‌ شوند، نقد منصفانه را از جمله خصوصیات خبرنگاران دانست و از آنان خواست نقدهای آنها در راستای تخریب افراد نباشد و همراه با نقد خود، دیدگاه و نظرات سازنده نیز ارائه دهند.

جعفری با اشاره به اینکه در حال حاضر 30 نفر از خبرنگاران سطح استان از بیمه خبرنگاری استفاده می ‌کنند، افزود: همچنین در حال حاضر 19 نفر از خبرنگاران استان عضو صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌ نگاران و خبرنگاران هستند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بحث حمایت از خبرنگاران را یکی از وظایف و دغدغه های اصلی این اداره کل عنوان کرد و یادآور شد: مسائلی همچون بیمه، عدم امنیت شغلی، مسکن و... از جمله مشکلات اصلی خبرنگاران استان به شمار می رود که مدیران رسانه باید در این راستا بیش از پیش تلاش کنند.

در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از جوان‌ ترین، مسن‌ ترین و خبرنگار پیشکسوت خراسان جنوبی و همچنین خبرنگاران فعال استان تقدیر شد.