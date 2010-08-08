به گزارش خبرنگار مهر، کیائیان دقایقی قبل انصراف خود را از کاندیداتوری برای رقابت در انتخابات هیئت مدیره اعلام کرد.

وی تاکنون دلایل خود را برای این تصمیم اعلام نکرده است با این حال انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از ساعتی دیگر و با مشارکت 14 نامزد باقیمانده عضویت در هیئت مدیره در محل این اتحادیه آغاز خواهد شد.

محمود آموزگار، مرتضی احمدآخوندی، سیدرفیع احمدجواهری، مرتضی علی اسمعیل‌زاده‌تیرشاب، یحیی دهقانی، نیلوفر تیموریان، محمدرضا جاسبی وجدانی، عبدالحمید سیاح براتی، هادی طالع خرسند، بهروز عطایی فرد، محمدمهدی فخری زاده، فتح اله فروغی دهکردی، نادر قدیانی و مجتبی مرشدشکرچی نامزدهای یاقمانده برای عضویت در هیئت میدره این اتحادیه هستند.

از میان این افراد 7 نفر به عضویت هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درخواهند آمد.

برپایی انتخابات این اتحادیه صنفی در این دوره با مسائل جانبی همراه شد که مهمترین آنها را می‌توان تاخیر چند ماهه در برگزاری انتخابات دانست که این امر هم ناشی از تاخیر سازمان بازرگانی تهران در ارسال ابلاغیه رسمی مبنی بر زمان و نحوه برگزاری انتخابات، بود.

با این حال و پس از مکاتبات رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، سازمان مذکور 17 مرداد (امروز) را زمان برگزاری انتخابات اعلام کرد.