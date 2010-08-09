منتقد: "سیمرغ" منحصر به فرد نیست/ آهنگساز: ادعای نوآوری ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، آروین صداقت کیش منتقد موسیقی با بیان این مطلب ضمن حضور در خبرگزاری مهر و شرکت در نشست نقد و بررسی قطعه "سیمرغ" که با حضور حمید متبسم آهنگساز، محمدرضا درویشی رهبر ارکستر و همایون شجریان خواننده برگزار شد درخصوص آهنگسازی قطعه "ونوشه" گفت : قطعه "ونوشه" در سال 69 برای نخستین بار اجرا شد و اگر به تاریخچه گروه نوازی موسیقی نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که مشابهاتی داشته است ولی خود من به شخصه قطعه "بوی نوروز" که کار آقای متبسم نیز هست را از قطعه"ونوشه" پیشروتر می دانم و اعتبار "بوی نوروز" برای من بیش از این قطعه است.

وی در ادامه افزود : با یک نگاه کلی به قطعه "ونوشه" به اندیشه ای که در پس ذهن آهنگساز بوده پی خواهیم برد و متوجه خواهیم شد که متبسم اندیشه همآوردی تک ساز با یک گروه سازی را داشته است و آنگاه می رسیم به کنسرتو سه تار آقای پایور که در اوخر دهه 40 ساخته است بنابراین از جهت همآوردی شبیه به قطعه "ونوشه" است با وجود همه تفاوتهایی که دارد در نتیجه کار تازه ای نیست ضمن اینکه قطعه "ونوشه" که در سال 1369 نوشته و اجرا شد به هیچ عنوان شبیه به این قطعه در سال 1389نیست و تفاوتهایی دارد.

در ادامه این نشست حمید متبسم آهنگساز قطعه "ونوشه" با اشاره به صحبتهای این منتقد گفت: مقایسه قطعه ضبط شده "ونوشه" که در سال 69 با امکانات بسیار محدودی ضبط شد با اجرای این قطعه در سال 1389 از اساس اشتباه است چرا که در آن زمان تصور اجرای صحنه ای را نداشتم و تصور من اجرای این اثر با یک دو کمانچه یک و دو تار و یک قیچک بود اما در حال حاضر شرایط فرق کرده و 5 درصد از قطعه براساس خط قیچک باس است درحالی که در آن دوران هیچ قیچک باسی وجود نداشت و اصولا این همه نوازنده خوب قیچک نداشتیم بنابراین مقایسه این دو قضاوت نا صحیحی است.

صداقت کیش در ادامه صحبتهای خود به شیوه رهبری محمدرضا درویشی اشاره کرد و گفت : آقای درویشی را تا قبل از این اجرا به عنوان یک آهنگساز خوب می شناختم اما در این اجرا در مقام رهبر ارکستر ظاهر شد که چنین حضوری زیبا و قابل تقدیر است و به اعتقاد من آقای درویشی در رهبری قطعه "ونوشه" آنچه خودش در نظر داشته را به ارکستر تحمیل کرده است به این معنا که ایشان "ونوشه" مخصوص خودش را از دل ارکستر بیرون کشیده است در واقع درویشی به عنوان رهبر ارکستر برخی از خطوط موسیقایی که در اجرای سال 69 ضبط شده بود ولی شنیده نمی شد را در این اجرا ظاهر کرده است.

وی در ادامه افزود : به اعتقاد من آهنگسازی حمید متبسم در قطعه سیمرغ کار تازه ای است به خصوص در ارتباط بین شعر و موسیقی معتقدم که ایشان یک قدم جلوتر از آهنگسازان دیگر است.

پس از پایان صحبتهای صداقت کیش، محمدرضا درویشی با اشاره به صحبتهای این منتقد گفت : با توجه به آنچه شما از مجموع کار گفتید برداشت من این است که به عنوان یک منتقد معتقد هستید که قطعه "بوی نوروز" پیشروتر است پس چطور شد که "سیمرغ" را یک گام به جلو می دانید؟

این منتقد موسیقی در پاسخ گفت : منظور من سبک کار آقای متبسم در گروه نوازی و اجرایی کردن ایده های ناب در هنر موسیقی است. یکی از بحثهایی که اخیرا در موسیقی ایرانی مطرح است توجه به این مطلب است که موسیقی ایرانی را از جهت کیفیت بیانی متحول کنیم. در واقع هدف این است که اشعاری با موسیقی ایرانی همراه شود که تا به حال کمتر از آنها استفاده شده است مثل اجرای اپراهای عروسکی که اخیرا اجرا شده است و بار دارامتیک نمایش با موسیقی ایرانی بیشتر شده است.

آروین صداقت کیش در ادامه افزود : علت طرح این مبحث این است که موسیقی ایرانی به غایت توان بازنمایی اندکی داشته است به این معنا که برای بازنما کردن یک تصویر از طریق موسیقی ایرانی تلاشهای اندکی صورت گرفته است به همین خاطر به دلیل ابزار اندکی که در دست بوده موفق به این کار نشده ایم اما قطعه سیمرغ یک گام جلوتر است و به آهنگساز کمک می کند که از بیان معمولی آواز ایرانی دور شود و در این بین نقش همایون شجریان بسیار پر رنگ است چرا که معتقدم لحن آوازی این خواننده موسیقی ایرانی با هرآنچه در گذشته خوانده است متفاوت است.

پس از پایان صحبتهای صداقت کیش، آهنگساز این اثر درخصوص نقدهای مطرح شده نسبت به دوقطعه "ونوشه" و "سیمرغ" گفت : قضاوت درباره اثری که تنها یکبار در اجرای زنده شنیده شده بسیار مشکل است و من به عنوان موزیسینی که سالها در عرصه موسیقی ایرانی کار می کنم و 50 سال هم هست که به طور مدام موسیقی شنیده ام هیچگاه درباره قطعه های که تنها یکبار شنیده ام قضاوت نمی کنم به خصوص اینکه قضاوت شما در برخی موارد بسیار فنی بود و به چندصدایی بودن قطعه سیمرغ اشاره کردید و این قضاوت را تنها با یکبار شنیدن نمی توان انجام داد.

وی در ادامه افزود : در ارتباط با نوآوری من اصلا ادعایی ندارم ولی این بحث از یک جهت ممکن است که اهمیت داشته باشد که تا کنون اثری برای سازهای ایرانی با این حجم کمتر نوشته شده است و نکته بعد اینکه قطعه"ونوشه" با دید کنسرتو نوشته شده است ولی قطعه پایور قطعه ای است گروه می نوازد و رنگ سه تار بیشتر است درست مثل اجراهای گروه دستان که ساز تار نقش بسیاری در آن بازی می کند نابراین همانطور که گفتم مقایسه این دو اثر با یکدیگر اشتباه است.

کیوان فرزین از دیگر منتقدان حاضر در این جلسه در پایان با اشاره به کاستیهای موجود در بخش اجرای گفت: به اعتقاد من دست اندرکاران برگزاری یک کنسرت در درجه نخست باید خودشان را جای مخاطب بگذارند و از نگاه آنها به یک اجرا بنگرند. البته خود من به عنوان کسی که به دفعات کنسرت برگزار کرده ام به مشکلات اجرای کنسرت آگاه هستم اما با توجه به همه کاستیها مانند تاخیر در صدور مجوز و غیره بهتر بود با آوردن افراد متخصص بحث برگزاری کنسرت را جدی تر می گرفتیم چرا که من به عنوان یک مخاطب نمی توانم بپذیرم که 45 هزار تومان پول بدهم و در مکان کنسرت در نقطه ای بنشینم که صحنه را نبینم.

وی در پایان افزود: در جامعه ما کنسرت رفتن به یک فرهنگ تبدیل شده است و اگر مخاطب در کنسرتها احساس نارضایتی کند دیگر به تماشای اجراهای زنده نمی رود و کنسرت رفتن را از سبد هزینه های خودش حذف می کند از همین رو اگر 100 درصد از هزینه خرج شده صرف برگزاری کنسرت می شد شاید با اجرای موفقتری در سه شب برگزاری کنسرت روبرو می بودیم.