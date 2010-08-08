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۱۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۱۰

حوزه هنری روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک گفت

حوزه هنری روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک گفت

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی طی پیامی روز خبرنگار را به تمامی فعالان عرصه رسانه‌ تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در این پیام آمده است: اصحاب رسانه انتقال دهندگان آگاهی به مردم هستند، واسطه دانستن مردم و در این راه مهمترین نقشی که می توانند ایفا کنند، برگزیدن صداقت است.

در پیام حوزه هنری اضافه شده است: صداقت در انتقال حقیقت است که مردمی را به پیشرفت می‌رساند و آن چنان سطح آگاهی‌شان را بالا می برد که بتوانند پذیرای جامعه‌ای پیشرفته و سالم باشند و از سویی، عدم صداقت است که آنها را در بی خبری فرو می‌برد چونان که سالهای سال هم اگر بگذرد، پیشرفتی در امور مادی و معنوی خود نخواهند داشت.

همچین با تاکید بر نقش رسانه‌ها یادآور شده است: امروز به ویژه این نقش پررنگتر و مهمتر از هر دوره‌ای جلوه می کند چراکه نسل جوان علاقمند به دانستن هستند و  در این راستا خبرنگاران برای آگاهی وظیفه مهمی ایفا می‌کنند.

و درپایان این پیام آمده است: همه این موارد حاکی از آن است که از آن جایی که انقلاب در دهه چهارم خود نقشه‌ها و برنامه هایی دارد، این مهم عملی نمی شود مگر این که آگاهی مردم افزایش یابد و در نهایت این که این مهم در گرو فعالیت صادقانه اصحاب رسانه است.

کد مطلب 1130174

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