حوزه هنری روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در این پیام آمده است: اصحاب رسانه انتقال دهندگان آگاهی به مردم هستند، واسطه دانستن مردم و در این راه مهمترین نقشی که می توانند ایفا کنند، برگزیدن صداقت است.

در پیام حوزه هنری اضافه شده است: صداقت در انتقال حقیقت است که مردمی را به پیشرفت می‌رساند و آن چنان سطح آگاهی‌شان را بالا می برد که بتوانند پذیرای جامعه‌ای پیشرفته و سالم باشند و از سویی، عدم صداقت است که آنها را در بی خبری فرو می‌برد چونان که سالهای سال هم اگر بگذرد، پیشرفتی در امور مادی و معنوی خود نخواهند داشت.

همچین با تاکید بر نقش رسانه‌ها یادآور شده است: امروز به ویژه این نقش پررنگتر و مهمتر از هر دوره‌ای جلوه می کند چراکه نسل جوان علاقمند به دانستن هستند و در این راستا خبرنگاران برای آگاهی وظیفه مهمی ایفا می‌کنند.

و درپایان این پیام آمده است: همه این موارد حاکی از آن است که از آن جایی که انقلاب در دهه چهارم خود نقشه‌ها و برنامه هایی دارد، این مهم عملی نمی شود مگر این که آگاهی مردم افزایش یابد و در نهایت این که این مهم در گرو فعالیت صادقانه اصحاب رسانه است.