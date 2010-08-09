به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در 200 قسمت 15 دقیقهای به کارگردانی علیرضا فرید شامل آیتمهای متنوع همچون وکیل مدافع نوجوانان، زیباترین شعر هستی، کلاس آزاد، ترنم و ... است و مسائل هنری، علمی، فرهنگی و اجتماعی برای نوجوانان مطرح میشود. مجریان این برنامه عبارتند از ندا واشیانیپور، البرز و کارن بازغی، محمد بینایی و غزاله فخیمی.
- برنامه "یار مهربان" کاری از گروه کودک و نوجوان شبکه دو است که به کارگردانی محمد حسنزاده و تهیهکنندگی الهه کسمایی از شبکه دو پخش میشود. در این مجموعه بچهها با کتاب بیشتر آشنا میشوند و در آن سوسن پرور، فرید کشکولی، ترگل طیبی، علیرضا آردانه و ... بازی کردند.
- برنامه "بهشت" کاری از گروه کودک و نوجوان شبکه دو است که در 30 قسمت به تهیهکنندگی لیلا مردانیان و کارگردانی سیدمهدی رسولی برای پخش در ماه رمضان آماده شده است. این برنامه شامل آیتمهای متنوع همچون احکام، ذکر، تغذیه در رمضان، حدیث، خوشنویسی و ... است.
- مجموعه تلویزیونی "ملکوت" به کارگردانی محمدرضا آهنج و تهیهکنندگی محسن شایانفر در ماه رمضان هر شب ساعت 21:50 پخش و ساعت 14:20 تکرار میشود. در این مجموعه محمدرضا شریفینیا، احمد نجفی، رضا رویگری، علی دهکردی، کوروش تهامی، نیما شاهرخشاهی و ... بازی میکنند.
- برنامه "مروارید باران" در 30 قسمت 25 دقیقهای به تهیهکنندگی لیلا رضایی در ماه رمضان ساعت 18 از شبکه دو پخش میشود. این برنامه شامل آیتمهای گفتگو با مفسران قرآن، مثل باران، دعاهای ماه رمضان و ... است. غزل سلیمانیه مجری این برنامه است.
- برنامه "ترنم" به تهیهکنندگی و کارگردانی هنری مهدی خداوردیان و کارگردانی تلویزیونی زهرا افشاری از شبکه دو پخش میشود. در این برنامه دو عروسک با نامهای گل بهار و شیطونک حضور دارند.
- برنامه "جاودانهها" شبهای قدر از شبکه دو پخش میشود. اجرای این برنامه بر عهده رویا حسینی و دکتر نواب است و به تهیهکنندگی سیدمحسن مناجاتی تهیه میشود.
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