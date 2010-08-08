جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر درآستانه روز خبرنگار و بایسته های اطلاع رسانی و همچنین اقدامات مجلس برای رفع موانع پیش رو در این زمینه گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس از ابتدای مجلس هشتم موضوع رسانه های نوین و ضرورت پر کردن خلاء قانونی در این باره را در دستور کار داشته است.

وی افزود: سخنان بسیاری درباره اصلاح قانون مطبوعات از گذشته تا امروز مطرح بوده و البته در بخش هایی نیز اصلاحاتی صورت گرفته است اما از آنجایی که رسانه های جدیدی به عرصه اطلاع رسانی در کشور وارد شده و خبرگزاری های غیردولتی تاسیس و تعدادشان زیاد شده است و همچنین رسانه های جدیدی مثل نشریات الکترونیکی و دیجیتالی بوجود آمده است، کمیسیون فرهنگی مجلس تصمیم گرفت طرحی را در این زمینه ارائه کند ولی با رایزنی با وزارت ارشاد مقرر شد این کار تحت عنوان لایحه جامع رسانه ها تنظیم و تدوین شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه تصریح کرد: تقریبا دو سال از مرحله بررسی و رسیدگی این لایحه گذشته است و احتمال می رود که به زودی در دستور کار مجلس قرار گیرد.

وی درباره موانع ارتباط گیری خبرنگاران با منابع اخبار نیز گفت: در این زمینه نیز در این همین مجلس قانون جامع آزادی اطلاعات به تصویب رسید که بر اساس آن دستگاههای دولتی ملزم هستند اطلاعات مورد نیاز عموم را که جنبه محرمانه ندارد به اطلاع عموم از طریق رسانه ها برسانند.

آرین منش افزود: البته دولت نیز در این رابطه مساعدت لازم را از خود نشان داده و چنانچه موردی از کوتاهی در اطلاع رسانی از سوی برخی دستگاهها مشاهده می شود اراده کلی دولت نبوده و بنای دولت بر امساک نیست.

وی در ادامه درباره مشکلات معیشتی خبرنگاران و تبعات بعدی این مشکلات برای فضای اطلاع رسانی در کشور گفت: خبرنگار مثل تمامی مردم دنیا نیازهای معیشتی داشته و حداقل این نیازها بایستی تامین شود تا بیم وابستگی به نشریات و رسانه ها به مراکز قدرت و ثروت وجود نداشته باشد.

آرین منش خاطر نشان کرد: باید سازوکارهای لازم برای رفع حداقل های مشکلات معیشتی خبرنگاران اندیشه شود و راهکارهایی مثل صندوق های حمایتی برای این قشر راه اندازی شود تا عاملی برای جلوگیری از استثمار خبرنگاران شده و حقوق آنها مخدوش نشود.