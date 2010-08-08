تقویت مسائل فرهنگی بومی در دانشگاه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، غلامرضا خواجه سروی ظهر یکشنبه در نشست تخصصی همایش معاونان فرهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی کشور در اردبیل اظهار داشت: این مهم باید با غلبه بر محدودیتهای ساختاری، نیروی انسانی و بودجه محقق شود.

وی تصریح کرد: اگر ما همچون دوران انقلاب شکوهمند اسلامی، در محیط دانشگاه ها بتوانیم مسایل فرهنگی بومی را تقویت کرده و عملکردمان را با بنیانهای اسلامی و بومی متناسب سازیم، موفق خواهیم شد به اهداف مورد نظر دست یابیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی(ره) که "دانشگاه کارخانه انسان سازی است" افزود: ما در پی نفی فعالیتها و دستاوردهای دانشگاه های خارجی نیستیم، اما باید بومی فکر کردن را اساس کار قرار دهیم.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نگاه ملتهای مسلمان منطقه به ما دوخته شده است و قوی بودن ایران در واقع قوی بودن جهان اسلام است.

خواجه سروی با تأکید بر اهمیت امور دانشجویی و فرهنگی با حوزه وسیع مخاطبان، دغدغه دینداری، مقابله با جنگ نرم و شناخت درست تحدیدها و فرصتها ابراز داشت: دانشگاه باید تدین و تمدن را توأمان به ارمغان آورد.

وی همچنین به برگزاری جلسات مختلف با محوریت دغدغه های دینی و مسایل فرهنگی، تعیین هزینه های عمومی و منظور نمودن بودجه های اختصاصی براساس نیازهای دانشگاه ها تاکید کرد.

خودشناسی باید در دانشگاه ها تبیین شود

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل نیز در این نشست با تأکید بر ترویج فرهنگ اسلامی و اقتدار در عرصه فرهنگی، اصلی ترین مشکل بشریت را خودشناسی برشمرده و متذکر کرد: پاسخ این سؤال که "من کیستم؟" باید در دانشگاه ها تبیین شود.

حجت الاسلام سید حسن عاملی رمز موفقیت فعالان عرصه فرهنگ در دانشگاه ها را استفاده از ادبیات عرفانی موجود در زبان فارسی دانست.

وی افزود: باید با استفاده از این سفره عرفان اسلامی 1400 ساله دانشجویان را سیراب کنیم، چرا که دانشجویان ما تشنه فضای سالم تربیتی از این سفره اند.

در ادامه این نشست سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی نیز ضمن اشاره به تاریخچه دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشگاه مادر استان اظهار داشت: به طور متوسط به ازای هر عضو هیئت علمی این دانشگاه یک مقاله در مجلات معتبر علمی بین المللی(ISI) به چاپ رسیده است.

مسعود گنجی تاکید کرد: با این وجود انتظار داریم که مسئولان وزارت با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی این استان، در جهت پیشرفت دانشگاه محقق اردبیلی توجه ویژه ای داشته باشند.

وی با اشاره به هم مرز بودن اردبیل با کشور آذربایجان اضافه کرد: دانشگاه محقق اردبیلی می تواند با پذیرش دانشجو از کشورهای خارجی از لحاظ فرهنگی نیز براین کشورها اثرگذار باشد.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی اظهار امیدواری کرد که با رویکرد جدید وزارت، شاهد احیا معاونتهای فرهنگی در دانشگاه های کشور بویژه استان باشیم.

چهل و هفتمین نشست سراسری معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در شهرستان توریستی سرعین استان اردبیل به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود.