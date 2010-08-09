عبدالحسن برزیده به خبرنگار مهر گفت: مسئولان آن قدر که شعار حمایت از سینمای دفاع مقدس میدهند دغدغه این سینما را ندارند، در این سالها که پشت سرگذاشتهایم مسئولان سینمایی طوری رفتار کردهاند که انگیزه از سینماگران گرفته شده و آنها نمیدانند آیا رنجی که فیلمسازی در حوزه جنگ دارد با شرایط دشواری که برای نمایش این آثار وجود دارد همخوان است و فیلمسازی در این عرصه ارزش این رنج را دارد؟
کارگردان مجموعه "مثل هیچکس" ادامه داد: سینماگران نسل جدید برای فعالیت در سینمای دفاع مقدس به نسل قبل نگاه میکنند، آیا فرجامی که ابراهیم حاتمیکیا، من یا فیلمسازان دیگر داشتهایم طوری است که نسل جدید سینماگران ترغیب شوند به سمت سینمای دفاع مقدس بیایند ؟ این سرنوشت نسل جدید را ترغیب نمیکند، فراری میدهد. شرایط فیلمسازی برای کارگردانهای جوان و قدیمی به یک اندازه سخت و ناگوار است و این شرایط فیلمسازان را سردرگم کرده است.
این نویسنده و کارگردان افزود: من فیلمنامهای جنگی دارم که زمان آقای رضاداد تصویب شد و قرار بود ساخته شود اما با تغییر مدیریت بنیاد فارابی ساخت این فیلمنامه منتفی و اعلام شد برزیده از ارزشهای دفاع مقدس بریده است، نگاه مدیران سینمایی به فیلمسازان دفاع مقدس این است و از آنها حرکت در یک مسیر تکراری را میخواهند.
وی گفت: بعضی مدیران علاقه دارند روی موضوعهای نخ نما و تکراری کار و فیلمهای سفارشی و تبلیغاتی ساخته شود، با این نگاه سینمای دفاع مقدس به دوران رشد و شکوفایی نمیرسد و مردم از این فیلمها استقبال نمیکنند، یکی از راههای فیلم خوب ساختن داشتن فیلمنامه خوب است و فیلمنامه خوب در شرایطی نوشته میشود که ممیزی محدود باشد.
وی گفت: بعضی مدیران علاقه دارند روی موضوعهای نخ نما و تکراری کار و فیلمهای سفارشی و تبلیغاتی ساخته شود، با این نگاه سینمای دفاع مقدس به دوران رشد و شکوفایی نمیرسد و مردم از این فیلمها استقبال نمیکنند، یکی از راههای فیلم خوب ساختن داشتن فیلمنامه خوب است و فیلمنامه خوب در شرایطی نوشته میشود که ممیزی محدود باشد.
برزیده ادامه داد: به دلیل تاثیری که مدیران در بیانگیزه کردن فیلمسازان دفاع مقدس داشتهاند آنها هستند که میتوانند گامهای جدی برای رشد این سینما را بردارند، آنها میتوانند با دعوت به کار از فیلمسازان دفاع مقدس زمینه پیوند دوباره آنها با سینمای جنگ را فراهم کنند.
این کارگردان با اشاره به جذابیتهای سینمای دفاع مقدس گفت: فیلم ساختن با موضوع جنگ همیشه جذاب است، جنگ موقعیتی دراماتیک و پر تب و تاب است که اگر از زاویهای درست به آن نگاه و پرداخته شود بسیار تاثیرگذار است. سینمای دفاع مقدس میتواند با استقبال مواجه شود، میتواند مخاطب داشته باشد به شرطی که مدیران سینمایی اجازه نگاه جدید به فیلمسازان را بدهند.
کارگردان فیلم سینمایی "دکل" گفت: حمایت قاطع از سینمای دفاع مقدس و فیلمسازانی که در این عرصه فعالیت میکنند به معنای حمایت در بخش تولید و نمایش است، این نوع فیلمها نیاز به هزینه بالایی دارند و امکانات ویژه میخواهند. در شرایط فعلی تصحیح نگاه مدیران به سینمای دفاع مقدس و محدود کردن ممیزی در این زمینه میتواند اولین گامها برای احیای دوباره این سینما باشد.
برزیده درباره وضعیت جشنواره فیلم دفاع مقدس گفت: جشنواره دفاع مقدس متولی ندارد، زمانی انجمن سینمای دفاع مقدس و مقطعی بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس مسئول برگزاری جشنواره بودند، جشنواره دبیرخانه ثابت و فعالی ندارد. اگر حمایت وزارت ارشاد نباشد جشنواره نمیتواند به حیاتش ادامه بدهد و دچار تعطیلی یا رکود میشود. به دلیل نبودن متولی و روشن نبودن سیاستگذاریها جشنواره دفاع مقدس به اهدافش که رشد و تعالی این سینما و کشف نیروهای تازه است نرسیده است.
وی ادامه داد: بر خلاف شایعهها و نظرهای منفی درباره سینماگران دفاع مقدس من و همکارانم مانند ابراهیم حاتمیکیا، احمدرضا درویش، عزیزالله حمیدنژاد و... هرگز از فیلمسازی درباره دفاع مقدس خسته نشدهایم، تجربه نشان داده بیشتر این فیلمسازان کارهای سخت و بزرگی انجام میدهند و نسبت به سالهای قبل حرفهایتر شدهاند پس تواناییهای این نسل کم نشده، بیمهری مدیران سینمایی بیشتر شده است.
عبدالحسن برزیده افزود: زمانی آثار سینماگران جنگ در جشنواره دیده و ارزیابی میشد اما در شرایط فعلی بعید میدانم جشنواره دفاع مقدس بتواند شرایطی به وجود بیاورد تا این سینما رونق و فیلمسازان انگیزه بگیرند. برگزاری جشنواره فیلم دفاع مقدس باید با برنامهریزی باشد تا دوران رشد این سینما را تجربه کنیم.
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