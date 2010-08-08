به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد صالحیان از راه اندازی سه مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در استان تهران تا پایان مردادماه سالجاری خبر داد و گفت: این پایانه ها با هزینه ای بیش از چهل میلیارد ریال که هر کدام در زمینهایی به مساحت پنج هزار متر مربع راه اندازی شده است.

وی افزود: این مراکز در محورهای جاده قدیم کرج - قزوین (کمال آباد)، آزاد راه کرج - قزوین (نظرآباد) و اتوبان خلیج فارس با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شده است که تا پایان مرداد ماه جاری به بهره برداری می رسد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان تهران با اعلام اینکه در هر یک از این مراکز 11 تست خودروهای سنگین انجام می شود، اظهار داشت: هریک از این مراکز در هر شیفت کاری،‌ ظرفیت پذیرش60 خودرو را دارد.

صالحیان با بیان اینکه حدود چهار درصد تصادفات جاده ای وسائل نقلیه به علت نقص فنی خودورهاست، اعلام کرد: تا پایان امسال ، شش مرکز دیگر آماه بهره برداری می شود.