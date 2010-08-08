می خواهیم پس از 35 سال قهرمان آسیا شویم/ مردم دوست دارند من بمانم

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی در نشست عصر امروز خود با خبرنگاران در خصوص دلایل عدم دعوت کریمی به تیم ملی که آیا مصدومیت دلیل دعوت نشدن وی بود گفت: ما بازیکنانی را دعوت می کنیم که در بهترین شرایط باشند. کریمی بازیکنی با تجربه و با کیفیت است و می تواند همیشه به تیم ملی کمک کند. من علاقه مندی ام به بازی وی را قبلا ثابت کردهبودم و در حالی که از بازی تیم ملی خداحافظی کرده بود این بازیکن به تیم ملی دعوت کردم. تاکید می کنم درهای تیم ملی به روی بازیکنان باز است و از 5 ماه باقی مانده تا جام ملت ها اگر احساس کنم کریمی یا بازیکنان دیگر می توانند به تیم ملی کمک کنند از آنها دعوت خواهم کرد.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که شما اعلام کردید برای فوتبال ایران متاسفم زیرا سرمربی تیم ملی باید برای سفرهای خود بلیت را عکس ارائه دهد آیا فکر نمی کنید خودتان این فضا را ایجاد کرده اید قطبی گفت: جوابم به این سئوال خیر است.

وی افزود: طبق قوانین فیفا مربیان تیم ملی اجازه دارند در روزهای فیفا برای ساخت تیم ملی بازی برگزار کنند ما در زمان مهمی هستیم و باید از این زمان برای موفقیت در جام ملت ها که هر 4 سال یکبار برگزار می شود استفاده کنیم.

سرمربی تیم ملی در مورد اعتراض مربیان لیگ به بازی تیم ملی با ارمنستان اظهار داشت: من در این خصوص نقشی ندارم سازمان لیگ تاریخ ها و تقویم مسابقات را اعلام می کند و ما می توانیم با همکاری با سازمان لیگ شرایطی فراهم کنیم که هم تیم ملی و هم مسابقات لیگ به بهترین شکل پیش رفته و در نهایت همه به اهدافشان برسند.

قطبی با تاکید بر اینکه در سه کشور مختلف مربی تیم های باشگاهی بوده اضافه کرد: داشتن بازیکن ملی پوش باعث می شود محبوبیت تجربه و کیفیت به آن تیم وارد شود مسئولان آن تیم هم باید قبول کنند بر اساس تقویم های ملی در زمان هایی این بازیکن را اختیار ندارند. من هم دقیقا مربی بودم و در مقاطع مختلفی به خاطر تیم ملی لیگ را همین مربیان تعطیل می کردند اما در مجموع باز هم می گویم باید نگاهمان کلی و ملی باشد.

وی گفت: ما می خواهیم پس از 35 سال قهرمان جام ملت ها شویم. این موضوع باید اولین هدف ما باشد قطعا مربیان باشگاهی نقش مهمی در این موفقیت دارند و باشگاه ها هم از پیروزی و موفقیت تیم ملی سود خواهند برد اگر تیم ملی نتیجه بگیرد تعداد تماشاگران شرایط فوتبال و مسائل دیگر به سود فوتبال ایران خواهد بود.

سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سئوال که اگر باشگاه بازیکنشان را به تیم ملی ندهند چه برخوردی با آنها خواهد کرد گفت: این وظیفه کفاشیان و کمیته انضباطی است که باید با باشگاه ها یا بازیکنان برخورد کنند زیرا آنها قوانین فیفا را برای استفاده از فیفا دی رعایت نکردند.

وی در پاسخ به خبرنگار دیگری که پرسید آیا برخلاف ماه های گذشته همه مسئولان فدراسیون فوتبال از وی به صورت یکپارچه حمایت می‌کنند گفت: من باید تمام تمرکزم را تا روز آخر برای ساخت تیم ملی قدرتمند به کار ببندم. همه افراد خانواده فوتبال هستند و من به آنها احترام می گذارم و مانند سرباز در خدمت تیم ملی هستم و تمام تلاش کادر فنی و بازیکنان این است که با نتایج خوب در تیم ملی و بازگرداندن قهرمانی آسیا به ایران مردم را شاد کنیم.

سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سئوال که غیبت نایب رئیس فدراسیون فوتبال در کمیته فنی فدراسیون به آرامش بیشترش کمک می کند تاکید کرد: این سئوال از من نباید پرسیده شود اما من احساس آرامش و تمرکز دارم و با انرژی مثبت تمام تلاشم را بکار می گیرم تا تیم ملی موفق شود.

خبرنگاری پرسید چه شباهتی بین تیم های ارمنستان ، پاراگوئه و اوکراین وجود دارد که شما آنها را برای بازی تدارکاتی با تیم ملی انتخاب کردیم قطبی گفت: من دوست دارم با اسپانیا در نیوکمپ و یا با انگلیس در ویمبلی، با برزیل در سائوپولو و در آزادی با ایتالیا بازی کنم. این آرزوی کادر فنی است که همیشه با بهترین تیم ها بازی تدارکاتی برگزار کند ولی واقعیت این است ما نمی توانیم چنین بازیهایی را فراهم کنیم. بازی با اوکراین به خاطر مخالفت مسئولان آن کشور لغو شد.

قطبی با بیان اینکه همیشه اسم قدرت واقعی یک تیم را نشان نمی دهد در مورد بازی با ارمنستان اظهار داشت: احساسم این است این بازی آزمایش خوبی برای تیم ملی است. برای ساختن یک تیم خوب ما نباید فرصت بازی با چنین تیم هایی را از دست بدهیم.

وی در مورد سئوال پرویز مظلومی که چرا تیم ملی در تهران بازی تدارکاتی برگزار نمی کند یادآور شد: این موضوع به کمیته بین المللی فدراسیون فوتبال بازی می گردد که نتوانست بازی را در تهران برگزار کند ما سفر 90 دقیقه ای به ارمنستان داریم و نتوانستیم بازی را در تهران برگزار کنیم.

سرمربی تیم ملی در مورد اینکه آیا دعوت نکردن مسعود شجاعی به خاطر انتقادهای وی از تیم ملی بوده است، گفت: هدف ما این بود که لژیونرها را دعوت نکنیم و آنها پیش از آغاز لیگ های اسپانیا و انگلیس در اختیار تیم های خود باشند و این فرصتی است که بازیکنان داخلی جایگاه خود را در تیم ملی پیدا کنند. برای هر پست چند بازیکن را امتحان می کنیم که این فرصت خوبی برای تیم ملی خواهد بود شجاعی هم در تیم باشگاهی اش کمتر به میدان رفته است و ما کمک می کنیم او بتواند جای ثابتی را در اوساسونا بدست آورد. البته این تصمیم کادر فنی است که چه بازیکنی را دعوت کند.

وی با بیان اینکه در این سالها نشان داده مربی کینه ای نیست تاکید کرد: اگر بازیکن ملی علیه کادر فنی فدراسیون و عوامل دیگر مصاحبه کند ما وظیفه داریم با او برخورد کنیم زیرا باید فضایی بدون حاشیه را برای تیم ملی ایجاد کنیم. قطعا بازیکنان حاشیه ساز از ترکیب تیم ملی دور می شوند.

سرمربی تیم ملی با بیان اینکه از جام جهانی 94 تاکنون مسابقات 5 جام جهانی را از نزدیک تماشا کرده است گفت: وظیفه ام این است که در جام جهانی حضور داشته باشم و از نزدیک بازیهای کره شمالی و جنوبی و استرالیا را تماشا کنم. کره شمالی همگروه ماست و تا 75 درصد ممکن است در مراحل بعد با کره جنوبی و استرالیا بازی کنیم. اما باید بگویم مهمترین موضوعی که در جام جهانی شاهد آن بودم این است که سرعت فوتبال در هر جام بیشتر می شود سازماندهی دفاع و حمله تیم ها بهتر شده و تیم های مدعی اکثرا از سیستم های 1-3-2-4 و 3-3-4 استفاده می کنم.

سرمربی تیم ملی با تاکید بر اینکه اطمینانش به موفقیت تیم ملی در جام ملتها بیشتر شده است اظهار داشت: امیدوارم تیم ملی هم بتواند در این سطح موفقت ظاهر شود البته باید امکانات لازم را داشته باشیم تا بتوانیم به پیشرفت خود دست یابیم.

خبرنگاری پرسید آقای قطبی آیا امیر حاج رضایی را به عنوان یک کارشناس برجسته در فوتبال قبول دارید قطبی گفت بله او را قبول دارم. این خبرنگار ادامه داد: حاج رضایی در برنامه ای اعلام کرده قطبی بزرگتر از مارادونا نیست و بهتر است برای خوشحال کردن 70 میلیون ایرانی همین امروز استعفا داده و برود. قطبی در این خصوص گفت: هر کسی نظری دارد و نظر آن برای من محترم است اما فکر می کنم بیشتر مردم ایران دوست دارند قطبی بماند به همین دلیل در تیم ملی خواهم ماند.