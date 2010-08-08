کلاس های آموزشی برای خبرنگاران حوزه معاونت علمی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای خبرنگاران حوزه این معاونت کلاس های تخصصی در زمینه موضوعات علمی و فناوری برگزار می کند.
این آموزش ها به منظور ارتقای توان علمی خبرنگاران است.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای خبرنگاران این حوزه کلاس های آموزش ضمن خدمت برگزار می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای خبرنگاران حوزه این معاونت کلاس های تخصصی در زمینه موضوعات علمی و فناوری برگزار می کند.
این آموزش ها به منظور ارتقای توان علمی خبرنگاران است.
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