کلاس های آموزشی برای خبرنگاران حوزه معاونت علمی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای خبرنگاران حوزه این معاونت کلاس های تخصصی در زمینه موضوعات علمی و فناوری برگزار می کند.

این آموزش ها به منظور ارتقای توان علمی خبرنگاران است.