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۱۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۵۲

کلاس های آموزشی برای خبرنگاران حوزه معاونت علمی برگزار می شود

کلاس های آموزشی برای خبرنگاران حوزه معاونت علمی برگزار می شود

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای خبرنگاران این حوزه کلاس های آموزش ضمن خدمت برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای خبرنگاران حوزه این معاونت کلاس های تخصصی در زمینه موضوعات علمی و فناوری برگزار می کند.

این آموزش ها به منظور ارتقای توان علمی خبرنگاران است. 

کد مطلب 1130225

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