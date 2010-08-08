خبرنگاران در دیدگاه های خود باید مستقل باشند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در اهواز اظهار داشت: اگر انسان ها به نقش و اهمیت خبر در جایگاه خبر رسانی واقف باشند در نتیجه به اهمیت کسانی که این خبرها را تهیه و پخش می کنند نیز پی خواهند برد از این رو تهیه کنندگان خبر هیچ کسی جز خبرنگاران نیستند.



وی افزود: خبرنگاری شغل شریف و مقدسی است که از گذشته تا به حال اهمیت و جایگاه ویژه ای داشته است. به خصوص در عصر حاضر که عصر ارتباطات است و ارزش کار خبرنگاری اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.



سپهر ادامه داد: خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی وظایف سنگینی بر عهده دارند که اطلاع رسانی صریح و شفاف از وقایع و رخداداها، نقد عملکردها، مطالبه خواسته های مردم از مسئولان و انعکاس مشکلات مردم و نارسایی ها از مهمترین وظایف آنها به شمار می رود.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تصریح کرد: به واسطه وظایف حساس خبرنگار به ویژه پرسشگری و نقادی او، استقلال خبرنگار اصلی ترین شرط سلامت کار خبرنگاری است.



سپهر ادامه داد: خبرنگار اگر مستقل باشد و وامدار هیچ فرد، گروه و یا نهادی نباشد می تواند بدون دغدغه و با صراحت مطالبات واقعی مردم از مسئولان و دستگاه ها را مطرح سازد و هر گونه کوتاهی و نارسایی را به نقد بکشد.



وی بیان کرد: اگر خبرنگار به هر طریقی وامدار و نمک گیر افراد و دستگاه ها شود و منافع او با منافع آنها گره بخورد طبیعی است که خبرنگار رسالت سنگین خود را فراموش نموده و از کوتاهی ها و ضعف ها چشم پوشی خواهد کرد.



سپهر تاکید کرد: روز خبرنگار فرصت مبارکی است برای تجلیل از کسانی که با این عنوان در راستای عمل به رسالت های اجتماعی خود صادقانه و مسئولانه در اطلاع رسانی شفاف و امید بخشی به جامعه عمل می کنند.