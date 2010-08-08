  1. ورزش
منچستریونایتد فاتح جام خیریه فوتبال انگلستان شد

تیم فوتبال منچستریونایتد با برتری مقابل چلسی جام خیریه انگلستان را به ویترین افتخارات خود اضافه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار جام خیریه انگلستان موسوم به "کامیونیتی شیلد" عصر امروز یکشنبه بین دو تیم چلسی، قهرمان لیگ برتر و جام حذفی باشگاه‌های انگلستان و منچستریونایتد، نایب قهرمان لیگ این کشور در ورزشگاه ویملبی شهر لندن برگزار شد.

این دیدار جذاب و تماشایی که بیش از 84 هزار تماشاگر را به ورزشگاه ویمبلی کشانده بود در پایان به برتری 3 بریک تیم منچستریونایتد انجامید تا این تیم برای چهارمین بار طی 10 سال گذشته به عنوان قهرمانی جام خیریه فوتبال انگلستان دست یابد.

برای منچستریونایتد در این بازی لوییز آنتونیو والنسیا (41)، خاویر هرناندز (76) و دیمیتار برباتوف (2+90) گل زدند و تک گل تیم چلسی نیز توسط سولومون کالو در دقیقه 81 به ثمر رسید.

شاگردان سرآلکس فرگوسن در حالی مقابل چلسی به برتری 3 بریک رسیدند که فصل گذشته هر دو دیدار رفت و برگشت خود را به این تیم واگذار کرده بودند.

