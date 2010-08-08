40 بازار روز در اصفهان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان محسن رنجبر بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصخاب رسانه افزود : تا کنون 9 بازار روز اعم از ولی عصر، حرم، حجت، تمدن، همدانیان، سروش، بازار گیاهان دارویی و بازار گل و گیاه در شهر اصفهان راه اندازی شده است.

وی با اشاره به راه اندازی بازار گل و گیاه افزود: ایجاد بازارهای گل و گیاه به منظور تنظیم بازار گل و ارتقای فرهنگ استفاده از آن، بازار ماهی تمدن، بازار ماهی و پروتئین حجت، بازسازی بازارهای گلستان و ولی عصر از جمله اقدامات این سازمان است.

رنجبر اظهار داشت: بازارهای میوه و تره بار و مواد غذایی جهت عرضه مستقیم میوه و تره بار و فرآورده های پروتئینی و لبنی و کالاهای بازرگانی با هدف تأمین نیاز و مایحتاج روزمره شهروندان در نقاط مختلف شهر احداث شده است.

مدیرعامل سازمان میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه بازارهای سازمان با هدف تنظیم بازار به عرضه نیازهای مردم با 10 تا 25 درصد زیر قیمت سایر خرده فروشی های شهر می پردازند افزود: استفاده از مدیریت راهبردی در سازمان‌های عمومی راه حل مناسبی برای افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع موجود است.

رنجبر چشم انداز این سازمان را دستیابی به شهری برخوردار از محیط‌های کسب و کار مطلوب و بهره‌ور مشاغل شهری، با رعایت شاخص‌های توسعه پایدار و منطبق بر هویت اسلامی و ایرانی عنوان کرد.