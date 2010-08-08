انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان به دور دوم کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش 305 نفر عضو این اتحادیه برای شرکت در دهمین دوره انتخابات در محل برگزاری آن حاضر شدند اما با توجه به یکی از مفاد اساسنامه اتحادیه که تصریح دارد "انتخابات هیئت مدیره تنها با مشارکت دست کم یک سوم اعضاء قابلیت برگزاری دارد" این انتخابات به زمانی دیگر موکول شد.
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران 1045 عضو دارد و در صورتی که 43 نفر دیگر از اعضاء اتحادیه برای مشارکت در این رقابت حاضر میشدند و تعدادشان به 348 نفر میرسید، انتخابات برگزار میشد.
با توجه به لغو این اتفاق به احتمال زیاد دور دوم انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران بعد از ماه مبارک رمضان برپا خواهد شد.
این در حالی است که دقایقی پیش از رایگیری حسن کیائیان رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هم از انتخابات هیئت مدیره کنارهگیری و انصراف خود را از کاندیداتوری برای مشارکت در این رقابت اعلام کرد.
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