انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان به دور دوم کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش 305 نفر عضو این اتحادیه برای شرکت در دهمین دوره انتخابات در محل برگزاری آن حاضر شدند اما با توجه به یکی از مفاد اساسنامه اتحادیه که تصریح دارد "انتخابات هیئت مدیره تنها با مشارکت دست کم یک سوم اعضاء قابلیت برگزاری دارد" این انتخابات به زمانی دیگر موکول شد.

اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران 1045 عضو دارد و در صورتی که 43 نفر دیگر از اعضاء اتحادیه برای مشارکت در این رقابت حاضر می‌شدند و تعدادشان به 348 نفر می‌رسید، انتخابات برگزار می‌شد.

با توجه به لغو این اتفاق به احتمال زیاد دور دوم انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران بعد از ماه مبارک رمضان برپا خواهد شد.

این در حالی است که دقایقی پیش از رای‌گیری حسن کیائیان رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هم از انتخابات هیئت مدیره کناره‌گیری و انصراف خود را از کاندیداتوری برای مشارکت در این رقابت اعلام کرد.

محمود آموزگار، مرتضی احمدآخوندی، سیدرفیع احمدجواهری، مرتضی علی اسمعیل‌زاده تیرشاب، نیلوفر تیموریان، محمدرضا جاسبی وجدانی، یحیی دهقانی، عبدالحمید سیاح براتی، هادی طالع خرسند، بهروز عطایی فرد، محمدمهدی فخری زاده، فتح اله فروغی دهکردی، نادر قدیانی و مجتبی مرشدشکرچی نامزدهای باقیمانده در عرصه انتخابات هستند که از میان آنها 7 نفر به عضویت هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درخواهند آمد.

برپایی انتخابات این اتحادیه صنفی در این دوره با مسائل جانبی همراه شد که مهمترین آنها را می‌توان تاخیر چند ماهه در برگزاری انتخابات دانست که این امر هم ناشی از تاخیر سازمان بازرگانی تهران در ارسال ابلاغیه رسمی مبنی بر زمان و نحوه برگزاری انتخابات، بود. با این حال و پس از مکاتبات رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، سازمان مذکور 17 مرداد (امروز) را زمان برگزاری انتخابات اعلام کرد.