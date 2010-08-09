پیشروی ساختمانهای نوساز به سوی قدمگاه خواجه خضر

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با اعلام اینکه قدمگاه خواجه خضر بنایی متعلق به دوره سلجوقیان است به خبرنگار مهر گفت: پس از بازدید از محوطه ها و بناهای رامهرمز و محوطه باستانی و قدمگاه خواجه خضر متوجه گسترش خانه سازی و تخریب این محوطه و بنا نسبت به سال قبل شدیم. بنابراین موضوع را به فرماندهی یگان حفاظت از میراث فرهنگی خوزستان اطلاع دادیم و آنها هم یکی از کارشناسان یگان حفاظت میراث فرهنگی رامهرمز را به محل اعزام کردند تا شاهد روند تخریب محوطه و بنا باشد.

مجتبی گهستونی افزود: رامهرمز دارای دهها محوطه و بنای تاریخی است که بخش قابل توجهی از آنها در معرض تخریب قرار دارند. اما متاسفانه اداره میراث فرهنگی رامهرمز نه تنها تعیین حریم و عرصه محوطه را انجام نداده بلکه تا کنون هیچگونه طرح مرمتی برای محوطه و بنای خواجه خضر ارائه نکرده است.

وی اظهار کرد: محوطه باستانی و قدمگاه خواجه خضر پیش از این در محدوده باغ سمیع قرار داشت که از اواخر دهه 70 و با گسترش توسعه شهری با تخریب مواجه و پس از خشک شدن باغ تسطیح اراضی آغاز شد.

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان بیان کرد: تخریبهای انجام شده با کمترین واکنش سازمان میراث فرهنگی مواجه شده است. چرا که هم اکنون ساخت و سازها بر روی محوطه باستانی گسترش پیدا کرده و بنای بقعه هم در معرض تخریب دائمی است.

وی یادآور شد: درب چوبی قدمگاه که مزین به خط کوفی است به دلیل اهمیت در سالیان گذشته به بخش اسلامی موزه ملی ایران منتقل شده است.

گهستونی گفت: حفاریهای انجام شده از سوی ادارات گاز، مخابرات، شهرداری، آب و فاظلاب آسیبهای دیگری به این محوطه و بنا وارد کرده است.

وی افزود: سال گذشته قطع درخت کنار مجاور محوطه و قدمگاه خواجه خضر که در نزد مردم از احترام و تقدس برخوردار بود بدون آنکه در فهرست آثار طبیعی ثبت شود از سوی شهرداری رامهرمز تخریب شد که اعتراض گسترده مردم را به همراه داشت.

محوطه باستانی و قدمگاه خواجه خضر رامهرمز شهریور سال 82 به شماره 9957 در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفت.