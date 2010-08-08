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۱۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۲۳

بشارتی:

اجرای طرحهای محرومیت زدایی جنوب کرمان باید تسریع یابد

اجرای طرحهای محرومیت زدایی جنوب کرمان باید تسریع یابد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر مناطق محروم کشور با تاکید بر پیگیری محرومیت زدایی در جنوب کرمان گفت: مسئولان اجرایی جنوب کرمان باید در جهت تسریع اجرایی شدن مصوبات تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، جلیل بشارتی عصر یکشنبه در بازدید از مناطق محروم کرمان اظهار داشت: یکی از سیاستهای مهم دولت در استان کرمان محرومیت زدایی از مناطق جنوبی این شهرستان می باشد و رئیس جمهور در هر فرصت که نام کرمان مطرح می شود در این خصوص تاکید دارد.

وی افزود: در همین راستا تسریع در اجرایی مصوبات گذشته ضروری است و با روحیه خوبی که در استاندار کرمان و فرمانداران شهرستانهای جنوبی این منطقه وجود دارد سرعت خدمات در آینده افزوده می شود.

بشارتی اضافه کرد: با این اقدام پتانسیلها و استعدادهای شهرستانهای جنوبی کرمان نمایان می شود.

رئیس دفتر مناطق محروم کشور همچنین از برگزاری جلسه ستاد راهبردی جنوب کرمان طی دو ماه آینده خبر داد و گفت: در این جلسه پیگیری و تنظیم صورت جلسات و مصوبات جلسات قبل انجام می شود و در خصوص توزیع اعتبارات سال 89 نیز تصمیم گیری می شود.

کد مطلب 1130247

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