اجرای طرحهای محرومیت زدایی جنوب کرمان باید تسریع یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، جلیل بشارتی عصر یکشنبه در بازدید از مناطق محروم کرمان اظهار داشت: یکی از سیاستهای مهم دولت در استان کرمان محرومیت زدایی از مناطق جنوبی این شهرستان می باشد و رئیس جمهور در هر فرصت که نام کرمان مطرح می شود در این خصوص تاکید دارد.

وی افزود: در همین راستا تسریع در اجرایی مصوبات گذشته ضروری است و با روحیه خوبی که در استاندار کرمان و فرمانداران شهرستانهای جنوبی این منطقه وجود دارد سرعت خدمات در آینده افزوده می شود.

بشارتی اضافه کرد: با این اقدام پتانسیلها و استعدادهای شهرستانهای جنوبی کرمان نمایان می شود.

رئیس دفتر مناطق محروم کشور همچنین از برگزاری جلسه ستاد راهبردی جنوب کرمان طی دو ماه آینده خبر داد و گفت: در این جلسه پیگیری و تنظیم صورت جلسات و مصوبات جلسات قبل انجام می شود و در خصوص توزیع اعتبارات سال 89 نیز تصمیم گیری می شود.