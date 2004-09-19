ميلو تينوويچ مرا با نام ايران صدا مي زند

حسين كعبي هافبك تيم فوتبال السد قطر با بيان اين مطلب درگفتگوي اختصاصي با خبرنگار" مهر" افزود: خوشبختانه درهمين مدت كوتاهي كه به تيم السد آمدم، استقبال خوبي ازمن شده و دراين تيم كاملا احساس راحتي مي كنم. بازيكنان السد رابطه خوبي با من دارند وارتباط دوستانه اي بين ما برقرارشده است.

كعبي با بيان اينكه بورا ميلوتينوويچ سرمربي السد علاقه خاصي به من دارد ووظايف متفاوتي را تيم برعهده ام قرار داده است، تصريح كرد: درتمرينات اخيربورا من را درپستهاي مختلف مورد استفاده قرارداده ودرپيستون راست وچپ وحتي در خط حمله من را آزمايش كرده است. علاوه براين من مامورزدن ضربات كرنروايستگاهي هم هستم ودرواقع درتيم يك بازيكن چند كاره هستم.

وي درمورد اينكه درتيم السد درچه پستي بازي خواهد كرد، تصريح كرد: بورا دراين زمينه دست من را بازگذاشته وحتي ازخودم دراين زمينه سئوال كرد كه دوست دارم درچه پستي بازي كنم كه درپاسخ به او گفتم درهمان پستي كه درتيم ملي بازي مي كنم راحتترم واحتمالا درتيم السد هم در پيستون راست بازي خواهم كرد. تيم السد با سيستم 1-2-3-4 بازي مي كند ودراين شيوه من نقش پستون راست را خواهم داشت، هرچند بورا درتمرينات حتي ازمن درخط حمله نيزاستفاده كرده است.

كعبي با بيان اينكه بورا ميلوتينوويچ من را با نام" ايران" مورد خطاب قرارمي دهد، گفت: با اينكه به اوگفتم نام من حسين است ولي اواصرار دارد كه من را ايران صدا كند كه آنهم بخاطرعلاقه اي است كه به فوتبال ايران وبازيكنان ايراني دارد. اين علاقمندي حتي دربرخوردهاي مسوولان تيم السد هم وجود دارد وآنها براي اسكان من خانه اي را درنظرگرفتند، ولي بخاطراينكه درقطرتنها هستم ترجيح دادم درهتل كنتينانتال اقامت داشته باشم. ضمن اينكه يك دستگاه اتومبيل هم ازسوي باشگاه دراختيارمن قرارگرفته تا مشكلي ازنظررفت وآمد به محل تمرين نداشته باشم.

هافبك ملي پوش تيم السد اظهارداشت: اميدوارم بتوانم با بازيهاي خوب وحضورموثردرتيم السد پاسخگوي اعتماد مربيان و مسوولان السد باشم وبا ارائه بازيهاي خوب دراين تيم رضايت كادرفني ومربيان اين تيم را فراهم كنم. من به تيم السد بعنوان سكوي پرتاب به سوي باشگاههاي اروپايي نگاه مي كنم ونهايت تلاشم را براي رسيدن به هدف بكارخواهم گرفت.

كعبي درپايان گفت: هرچند تازه به قطر آمدم، ولي براي ايران احساس دلتنگي مي كنم ودوست دارم هرچه زودترشرايطي فراهم شود تا بتوانم دركنارسايرملي پوشان براي تيم ملي ايران بازي كنم.