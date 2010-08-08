فرودگاه رفسنجان در انتظار راه اندازی مجدد است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فرودگاه رفسنجان به عنوان یکی از فرودگاه های پنجگانه کرمان پس از گذشت دو سال تعطیل است.

این فرودگاه از شهریور ماه سال 87 به دلیل شن زدگی سطوح پروازی تعطیل و مردم شهر رفسنجان همچنان در انتظار بازگشایی مجدد این سامانه پروازی هستند.

رئیس فرودگاه رفسنجان عصر یکشنبه در بازدید فرماندار رفسنجان از روند بازگشایی مجدد فرودگاه این شهرستان در جمع خبرنگاران گفت: طرح بهسازی و آسفالت سطوح پروازی این فرودگاه به طول سه کیلومتر و عرض 45 متر با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان در دست اجراست.

محمد صالحی افزود: این طرح از آذرماه سال 87 آغاز شده است و هم اکنون با پیشرفت 70 درصدی مواجه است.

وی ابراز امیدواری کرد که با تلاش پیمانکار این طرح، فرودگاه رفسنجان طی دو ماه آینده آماده بازگشایی شود.