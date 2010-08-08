  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۳۵

پس از گذشت دو سال؛

فرودگاه رفسنجان در انتظار راه اندازی مجدد است

فرودگاه رفسنجان در انتظار راه اندازی مجدد است

کرمان - خبرگزاری مهر: پس از گذشت دو سال از تعطیلی فرودگاه رفسنجان این فرودگاه همچنان در انتظار بازگشایی مجدد بسر می برد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فرودگاه رفسنجان به عنوان یکی از فرودگاه های پنجگانه کرمان پس از گذشت دو سال تعطیل است.

این فرودگاه از شهریور ماه سال 87 به دلیل شن زدگی سطوح پروازی تعطیل و مردم شهر رفسنجان همچنان در انتظار بازگشایی مجدد این سامانه پروازی هستند.

رئیس فرودگاه رفسنجان عصر یکشنبه در بازدید فرماندار رفسنجان از روند بازگشایی مجدد فرودگاه این شهرستان در جمع خبرنگاران گفت: طرح بهسازی و آسفالت سطوح پروازی این فرودگاه به طول سه کیلومتر و عرض 45 متر با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان در دست اجراست.

محمد صالحی افزود: این طرح از آذرماه سال 87 آغاز شده است و هم اکنون با پیشرفت 70 درصدی مواجه است.

وی ابراز امیدواری کرد که با تلاش پیمانکار این طرح، فرودگاه رفسنجان طی دو ماه آینده آماده بازگشایی شود.

کد مطلب 1130274

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها