حرکت از کتابداری به توسعه کتابخوانی در جامعه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی امین منصور در این گردهمایی که از امروز یکشنبه 17 مرداد به مدت دو روز آغاز شده است با بیان این مطلب گفت: اگر زمانی کتابخوانی محترم بود اکنون از ابزارهای دیگر می توان برای مطالعه استفاده کرد؛ اصالت با مطالعه است نه کتاب.

مشاور عالی دبیر کل نهاد کتابخانه با بیان این مطلب که می‌توان از ابزارهای روز فناوری اطلاعات در راستای ارتقای سرانه مطالعه مفید در جامعه استفاده کرد‌ افزود: رسالت اصلی نهاد کتابخانه‌ها،‌ مدیریت مطالعه مفید است نه خدمات صرف کتابداری.



وی یادآور شد: مطالعه مفید بر بینش و رفتار جامعه تاثیرگذار است و به ارتقای مهارت زندگی و ایجاد بصیرت سیاسی و اعتقادی می‌انجامد.

مشاور عالی دبیر کل نهاد افزود: رسالت اصیل کتابخانه‌ها در کشورهای پیشرفته آموزش مادام‌العمر به اقشار مختلف است و کتابخانه محل آموزش مهارتهای زندگی در موضوعهای روز محسوب می‌شود.

امین منصور با بیان این مطلب که باید داده‌های آماری با تحلیل راهبردی همراه شود گفت: با برآورد رخدادها می‌توانیم آینده نهاد کتابخانه‌ها را پیش‌بینی کنیم. برای آینده‌سازی باید به تحولات خارجی نیز توجه شود و برنامه‌ریزی راهبردی داشته باشیم.



وی اضافه کرد: درنظر داریم با استقرار نرم‌افزار جدید مدیریت کتابداری، کتابخانه‌های هوشمند را طراحی کنیم.

لیلی هاشمی سرپرست اداره کل آمار و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه‌ها در این گردهمایی به تبیین ویژگی‌های سامانه آمار کتابخانه‌های کشور پرداخت و گفت: از ویژگیهای این سامانه می‌توان به ارسال اطلاعات آماری صحیح و دقیق توسط استانها، اختصاص صحیح و مناسب بودجه، ‌ارزیابی عملکرد و کارایی هر استان و درجه‌بندی و رتبه‌بندی استان‌ها بر اساس آمار ارسالی اشاره کرد.

وی با تاکید بر نقش آمار صحیح در طراحی برنامه راهبردی نهاد کتابخانه‌ها یادآور شد: وجود دقت در اطلاعات آمار ارسالی، ارسال سریع اطلاعات، آشنایی با دانش آماری، ارائه راهکار برای افزایش بهره‌وری و تفسیر آمارهای موجود و نیز تلاش و همت مضاعف در فراگیری و آموزش نرم‌افزار آمار، معیارهای سنجش عملکرد کارشناسان آمار در هر استان است.

نخستین گردهمایی کارشناسان آمار اداره‌های کل کتابخانه‌های استانها عصر امروز با بررسی و اصلاح پرسشنامه آماری کتابخانه‌ها و آموزش سیستم مکانیزه آمار و اطلاعات به کارشناسان در کتابخانه پارک شهر تهران برگزار شد.