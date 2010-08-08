انجام پروژه های نیمه تمام در کردستان نیازمند همدلی بین مردم و مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، علیرضا شهبازی در جریان دیدار با اعضای ستادهای مردمی و حامیان محمود احمدی نژاد در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در استان کردستان، بیان داشت: در حال حاضر طرحها و پروژه های ناتمام زیادی در استان کردستان وجود دارد که باید با افزایش همدلی و همراهی بین مردم و مسئولین در راستای به سرانجام رساندن آنها تلاش نمود.

وی گفت : در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه در دولت نهم و دهم کارهای بسیار موفق و خوبی در استان کردستان برای جبران عقب ماندگی های ناشی از سیاست های تعمدی رژیم گذشته، انجام شده است ولی هنوز کارهای زیادی نیز باقی مانده که اجرای آنها نیازمند همدلی و همراهی مردم و حامیان دولت نهم و دهم است.

استاندار کردستان اظهار داشت: احترام به مردم و کار و تلاش ملاک و معیار انتخاب مدیران و ارزیابی عملکرد آنها در تمامی حوزه های مدیریتی در دولت دهم به عنوان دولت است.

شهبازی با اشاره به خدمات انجام شده در استان کردستان افزود: خدمت در شرایط فعلی استمرار خدمات گذشته نظام اسلامی به شیوه متفاوت تر و قابل لمس تر برای مردم است و در این مسیر مسئولیت بسیار سنگین است و حامیان و همراهان دولت نهم و دهم باید از کارگزاران این دولت حمایت کنند.

وی ادامه داد: در عرصه حمایت از دولت و دکتر محمود احمدی نژاد، برای سرعت بخشی به روند خدمتگزاری نباید وارد مسایل حاشیه ای شد چون در غیر این صورت فرصت مغتنم خدمت به مردم از دست می رود.

استاندار کردستان افزود: در شرایطی که سیاست راهبردی دولت خدمت است باید برای ارتقا سطح کمی و کیفی خدمت فضای مناسب برای انتقاد ایجاد شود و مانعی در مسیر انتقاد از مدیران نباید وجود داشته باشد.

شهبازی عنوان کرد: استان کردستان بیشترین ضربه را در هشت سال پیش از تشکیل دولت نهم متحمل شد و به همین دلیل برای جبران آن باید از نیروهای معتقد به برنامه های دولت در جهت خدمت استفاده کرد.