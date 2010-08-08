نفرات برتر مسابقات وزنه برداری نوجوانان ایران مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که در سالن ورزشی شهید اسماعیل نژاد بابلسر در حال برگزاری است، رضا زارعی از استان فارس با بلند کردن وزنه 75 کیلوگرم در حرکت یک ضرب، 90 کیلوگرم در دوضرب ومجموع 165 کیلوگرم عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

سید علیرضا میرنصیری از اصفهان در یک ضرب 62 کیلوگرم ، دو ضرب 79 و در مجموع 141 کیلوگرم وزنه بالای سر برد ودر مکان دوم قرار گرفت.

در این وزن علیرضا عرب پور از فارس در حرکت یک ضرب 67 کیلوگرم ، 73 کیلوگرم دو ضرب و مجموع 140 کیلوگرم سومی این مسابقات را به خود اختصاص داد.

در دسته 56 کیلوگرم این رقابتها سیدایوب موسوی از خوزستان در حرکت یک ضرب 81 کیلوگرم، دو ضرب 101 کیلوگرم و مجموع 182 کیلوگرم نشان طلای این وزن را بر گردن آویخت.

در این دسته علی زارعی از فارس وزنه 73 کیلوگرمی را در حرکت یک ضرب، 90 کیلوگرم در دو ضرب و مجموع 163 کیلوگرمی را بالای سر برد و به مقام دومی دست یافت.

محمد معادی خواه از هرمزگان هم در این دسته موفق شد وزنه 70 کیلوگرمی را در حرکت یک ضرب، 85 کیلوگرم دوضرب و 155کیلوگرم در مجموع در جای سوم قرار گرفت.

دبیر هیئت وزنه برداری مازندران در این خصوص گفت: مسابقات وزنه برداری نوجوانان ایران امروز در وزن های 62- 69 و 77 کیلوگرم در بابلسر پیگیری می شود.

در این رقابت‌ها که در رده سنی 14 تا 15 سال و با نام "پهلوان منوچهر برومند " از قهرمانان اسبق وزنه برداری آسیا و جهان برگزار می شود ، 156 وزنه بردار نوجوان از 26 استان کشور به مدت سه روز در بابلسر مازندران با هم رقابت می کنند.

مسابقات وزنه برداری نوجوانان ایران در هشت وزن 50، 56، 62، 69، 77، 85، 94 و 94+ کیلوگرم در سالن ورزشی شهید اسماعیل نژاد بابلسر برگزار می شود.