اظهار نظر میداودی، رضایی و نصرتی در مورد شرایط تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد میداوودی بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص شرایط تیم ملی گفت: خدا را شکر وضعیت تیم ملی خوب است. اردوی خوبی در اتریش پشت سر گذاشتیم و از امروز آماده دیدار با ارمنستان می شویم. ما برای برد عازم ارمنستان می شویم و پیش از جام ملت ها ضمن رسیدن به شرایط خوب بدنی و روحی نتایج مطلوبی نیز کسب خواهیم کرد.

این بازیکن ملی پوش تیم فوتبال استقلال در خصوص شرایط بدنی بازیکنان تیم ملی و اعتراضاتی که باشگاه های لیگ برتری از حضور بازیکنانشان در اردوی این تیم داشتند گفت: ما خسته هستیم. طی 12 روز گذشته 3 بازی سنگین و فشرده را پشت سرگذاشتیم اما با توجه به شرایط حساسی که تیم ملی دارد چاره ای نداریم و باید برای آماده سازی تیم ملی از کمترین فرصت استفاده کنیم.

محمد نصرتی دیگر بازیکن تیم ملی نیز شرایط این تیم مطلوب خواند و گفت: این تصمیم مسئولان فدراسیون فوتبال است که بازی با ارمنستان را تدارک دیدند. ما بازیکن تیم ملی هستیم و باید خواسته مدیران را برآورده کنیم من فکر نمی کنم بازی با ارمنستان فشار زیادی را به بازیکنان وارد آورد ارمنستان زیاد از ایران دور نیست و ما می توانیم با استراحت و تغذیه مناسب ریکاوری کرده و آماده دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر شویم.

وی افزود: هفته‌های اول لیگ همیشه سخت و دشوار است بازیکنان به تازگی از تمرینات بدنسازی خارج شده‌اند فکر می کنم از هفته های آینده شرایط به مراتب بهتر شود و بازیهای جذاب تری را از تیم های لیگ برتری شاهد باشیم.

غلامرضا رضایی بازیکن ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس نیز گفت: ما بازیکن تیم ملی هستیم و هر زمان که ما را به اردو دعوت کردند باید در تمرینات حاضر شویم خستگی برای همه بازیکنان وجود دارد اما باید طوری تمرین و بازی کنیم که فشار زیادی به بازیکنان وارد نشود.

وی در ادامه تصریح کرد: من شرایط خوبی را در تیم پرسپولیس دارم و فصل را خیلی خوب شروع کردم و امیدوارم که هفته های آینده هم بتوانم مهره مثمر ثمر در تیم پرسپولیس باشم.