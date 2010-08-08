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۱۷ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۵۲

اظهار نظر میداودی، رضایی و نصرتی در مورد شرایط تیم ملی فوتبال

اظهار نظر میداودی، رضایی و نصرتی در مورد شرایط تیم ملی فوتبال

برخی بازیکنان تیم ملی شرایط این تیم را مطلوب ارزیابی کرده و عنوان کردند با وجود فشردگی دیدارهای لیگ برتر مشکلی برای همراهی تیم ملی در بازی ارمنستان ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد میداوودی بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص شرایط تیم ملی گفت: خدا را شکر وضعیت تیم ملی خوب است. اردوی خوبی در اتریش  پشت سر گذاشتیم و  از امروز آماده دیدار با ارمنستان می شویم. ما برای برد عازم ارمنستان می شویم و پیش از جام ملت ها ضمن رسیدن به شرایط خوب بدنی و روحی نتایج مطلوبی نیز کسب خواهیم کرد.

این بازیکن ملی پوش تیم فوتبال استقلال در خصوص شرایط بدنی بازیکنان تیم ملی و اعتراضاتی که باشگاه های لیگ برتری از حضور بازیکنانشان در اردوی این تیم داشتند گفت: ما خسته هستیم. طی 12 روز گذشته 3 بازی سنگین و فشرده را پشت سرگذاشتیم اما با توجه به شرایط حساسی که تیم ملی دارد چاره ای نداریم و باید برای آماده سازی تیم ملی از کمترین فرصت استفاده کنیم.

محمد نصرتی دیگر بازیکن تیم ملی نیز شرایط این تیم مطلوب خواند و گفت: این تصمیم مسئولان فدراسیون فوتبال است که بازی با ارمنستان را تدارک دیدند. ما بازیکن تیم ملی هستیم و باید خواسته مدیران را برآورده کنیم من فکر نمی کنم بازی با ارمنستان فشار زیادی را به بازیکنان وارد آورد ارمنستان زیاد از ایران دور نیست و ما می توانیم با استراحت و تغذیه مناسب ریکاوری کرده و آماده دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر شویم.

وی افزود: هفته‌های اول لیگ همیشه سخت و دشوار است بازیکنان به تازگی از تمرینات بدنسازی خارج شده‌اند فکر می کنم از هفته های آینده شرایط به مراتب بهتر شود و بازیهای جذاب تری را از تیم های لیگ برتری شاهد باشیم.

غلامرضا رضایی بازیکن ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس نیز گفت: ما بازیکن تیم ملی هستیم و هر زمان که ما را به اردو دعوت کردند باید در تمرینات حاضر شویم خستگی برای همه بازیکنان وجود دارد اما باید طوری تمرین و بازی کنیم که فشار زیادی به بازیکنان وارد نشود.

وی در ادامه تصریح کرد: من شرایط خوبی را در تیم پرسپولیس دارم و فصل را خیلی خوب شروع کردم و امیدوارم که هفته های آینده هم بتوانم مهره مثمر ثمر در تیم پرسپولیس باشم.

کد مطلب 1130280

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