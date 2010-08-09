قنات تاریخی روستای کهن راور خشک شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، به دلیل افت سطح آبهای زیر زمینی و عدم بارش باران طی چند سال گذشته در شهرستان راور یکی از قناتهای تاریخی استان کرمان که هکتارها زمین کشاورزی در شهرستان راور را آبیاری می کرد، خشک شد.

این درحالیست که سطح آبدهی این قنات تاریخی طی روزهای اخیر به شدت افت کرده بود و هم اکنون آبیاری به زمینهای کشاورزی به صورت سیار انجام می شود.

فرماندار راور در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شهرستانهای شمالی کرمان طی سال آبی گذشته با کاهش شدید بارش باران مواجه شدند به گونه ای که در راور طی یکسال تنها 50 میلیمتر باران باریده است.

فرج الله عارفی با اشاره به اینکه شغل اکثر مردم راور کشاورزی است، افزود: بسیاری از منابع آبی این شهرستان خشک شده و خشکسالی به یکی از مهمترین مشکلات شهرستان تبدیل شده است.

وی ادامه داد: طرح لایروبی این قنات بزودی آغاز می شود و امیدواریم وضعیت این قنات که تامین کننده عمده آب هکتارها زمین کشاورزی است از این شرایط خارج شود.

عارفی خاطرنشان کرد: با توجه به کم آبی و خشکیدگی این قنات تاکنون 22 تانکر آب برای مصارف دامداری و کشاورزی در منطقه توزیع شده است.