به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید عصر یکشنبه در جمع تعدادی از ایرانیان مقیم خارج از کشور، خراسان جنوبی را از حیث دارا بودن معادن بسیار غنی دانست و یادآور شد: یکی از مهم‌ ترین توانمندی‌ های استان معادن غنی سنگ‌های تزئینی است که به ویژه در جنوب استان واقع شده است و می‌ تواند در زمینه فرآوری و استخراج کمک شایان توجهی به توسعه استان کند.

استاندار خراسان جنوبی دانشگاهی بودن استان را از دیگر مزیت‌ های خراسان جنوبی دانست و ادامه داد: خراسان جنوبی با 700 هزار نفر جمعیت 40 هزار نفر دانشجو دارد که با توجه به سرانه جمعیتی، دانشگاهی‌ ترین استان کشور محسوب می ‌شود که مزیتی بزرگ برای انجام امور تحقیقاتی و علمی به شمار می‌ رود.

وی به وجود هماهنگی‌ های بسیار عالی بین دستگاه‌های اجرایی استان در راستای حمایت از سرمایه‌ گذاران اشاره کرد و گفت: این همکاری در شرایط فعلی در سطح بسیار بالایی قرار دارد چرا که معتقدیم نباید سرمایه‌ گذاران به هیچ وجه در گیر و دار مسائل اداری گرفتار شوند و با سرعت و کیفیت بسیار بالا امور این قشر مورد پیگیری قرار گیرد.

مقام عالی دولت در خراسان جنوبی اتصال خراسان جنوبی به راه‌آهن شرق را از مصوبات دولت مهرورز دانست و ضمن تاکید بر انجام آن بیان داشت: مقدمات اجرای این طرح به انجام رسیده و دولت مصمم به اجرای آن است چرا که ایجاد شبکه ریلی یکی از مهم‌ ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی استان محسوب می‌ شود.

رشید ادامه داد: با توجه به وجود 450 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان و مشکلات امنیتی موجود در پاکستان، خراسان جنوبی از امنیت بسیار مطلوب و پایداری برخوردار است که انجام هرگونه سرمایه‌ گذاری را در آن ممکن می ‌سازد.

وی تصریح کرد: همواره به دنبال این هستیم تا خراسان جنوبی به عنوان منطقه آزاد تجاری و اقتصادی معرفی شود که اقدامات مقدماتی در این راستا به انجام رسیده است.