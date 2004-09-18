كره شمالي اعلام كرد هرگز از زرادخانه هسته اي خود صرفنظر نخواهد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازرويترز، خبرگزاري KCNA گفت : افشاگري ها در باره آزمايش هاي هسته اي سري در كره جنوبي در سالهاي 2000 و 1982 نشانگر استانداردهاي دو گانه واشنگتن است . اين كشوراز كره شمالي انتقاد مي كند در حاليكه سياست تفهيم را درباره كره جنوبي بكار مي برد .



خبرگزاري رسمي كره شمالي افزود : خود يخود روشن است كه ازسرگيري مذاكرات ديگر قابل بحث نيست مگر اينكه آمريكا سياست خصمانه خود را كه بر اساس استاندارد هاي دو گانه نسبت به اين كشور مي باشد را حذف كند ودر غير اينصورت كره شمالي هرگز نيروي پيشگيرانه هسته اي خود را بر نخواهد چيد .



